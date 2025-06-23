В Краснодарском крае на трассе А-147 Джубга — Сочи построят новый подземник

22 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщила , что на участке км 35+940 трассы А-147 Джубга — Сочи около поселка Ольгинка началось строительство подземного пешеходного перехода. Сейчас там переустраивают инженерные сети. По данным ведомства, новый подземник длиной 65,5 метров должен повысить безопасность на участке и устранить нерегулируемую «зебру». Также для пешеходов планируют благоустроить тротуар протяженностью более 500 метров.

Основные работы дорожники начнут в сентябре 2025 года, после пика курортного сезона. Сейчас на участке транспорт двигается по одной полосе в каждую сторону без реверсивной схемы.

Отметим, что петом в районе поселков Ольгинка и Новомихайловский часто возникают пробки. Это связано с тем, что в разгар курортного сезона по трассе А-147 Джубга — Сочи тысячи автомобилей едут на курорты Краснодарского края со всей России.



Напомним, что сейчас идет строительство новой скоростной трассы Джубга — Сочи, которая должна стать альтернативой существующей А-147 и сократить время в пути от М-4 «Дон» до полутора часов. Дорога будет платной. Сдать объект планируют к концу 2029 года.