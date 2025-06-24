На ПМЭФ-2025 обсудили, как выиграть конкуренцию за внимание в медиа

Ксения Собчак, Авито, Rambler&Co и другие эксперты обсудили на ПМЭФ-2025, как брендам выделиться в эпоху информационного шума

Ключевые игроки медиарынка собрались на совместной сессии Авито AdTech и Rambler&Co в рамках ПМЭФ. Участники дискуссии — Ксения Собчак, Авито, Rambler&Co, Фонтанка.ру, РБК и WildJam — искали ответ на вопрос: как привлечь внимание аудитории с помощью технологий.

«Мы живем в эпоху, где объем контента растет с катастрофической скоростью, а сутки все так же состоят из 24 часов. Конкуренция за внимание — не просто фигура речи, это новая реальность. В ней невозможно быть нейтральным: ты либо выделяешься, либо останешься незамеченным. А чтобы выделиться — нужно искать неожиданные ходы, визуальные акценты, смелые решения», — сказала в начале сессии журналистка и медиаменеджер Ксения Собчак.

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Старший управляющий директор Авито Артем Кумпель, уверен, что технологии — ключевой инструмент для вовлечения пользователей: «Мы тоже сталкиваемся с задачей по удержанию фокуса внимания: и как сервис для пользователей, и как рекламная платформа. К счастью, технологии развиваются в нужную сторону. Сегодня они помогают человеку получать ту информацию, которая ему нужна и интересна. Благодаря технологиям мы конкурируем за внимание человека с его другими повседневными активностями в условиях драматично растущего объема контента по всему миру».

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер согласен, что использование технологий должно отличаться от площадки к площадке: «Чтобы создавать качественный контент, мы сначала изучаем пользователя — его привычки, цели, платформу, на которой он потребляет информацию. Люди приходят на Авито, чтобы купить, а в медиа — чтобы узнать. Технологии, в том числе искусственный интеллект, уже сегодня помогают точнее понимать аудиторию и давать ей именно то, что нужно — в нужный момент, на нужной площадке».

Чтобы увеличивать эффективность донесения ключевых сообщений до аудитории, бренды должны пересмотреть форматы коммуникации с аудиторией. Директор по маркетингу и коммуникациям РБК Андрей Сикорский подчеркнул, что реклама не должна быть кричащей и навязчивой. Аудитории не интересен набор слоганов, пользователи обращают внимание на истории, органично встроенные в контент. Коммуникация от бизнеса должна быть личной, адресной, эмпатичной — только так можно удержать внимание и добиться настоящего вовлечения.

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При этом форматы общения брендов с пользователями должны адаптироваться к появлению новых сервисов и меняться от региона к региону. «Мир становится более комплексным, и вместе с ним усложняются и бизнес-коммуникации. Раньше была газета и понятный тираж — теперь это тексты, видео, соцсети, telegram-каналы, офлайн-мероприятия. Мы больше не можем работать по одной схеме — приходится адаптироваться под каждую аудиторию, под каждый регион, под каждую площадку. Игнорировать это — значит просто не выжить в новой реальности», — комментирует главный редактор интернет-издания Фонтанка.ру Александр Горшков.

Предприниматель и продюсер, основатель WildJam Ярослав Андреев уверен, что бренды, которые планируют привлекать взрослую и платежеспособную аудиторию, должны делать это через детей. «Раньше пульт от телевизора был у мамы — она решала, что смотреть. Сейчас пульт от информации — у детей. Они живут в интернете, они задают тренды, они первыми видят контент и передают его взрослым. Это уже не просто поколенческий сдвиг — это смена власти в медиапотреблении. Бренды и взрослые пользователи вынуждены ориентироваться на то, что выбирает молодежь», — говорит Ярослав.