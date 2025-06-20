Пробки в Краснодаре: в пятницу в городе образовались 9-балльные заторы

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», 20 июня после 16:00 пробки в Краснодаре достигли 9 баллов. Машины скопились в районе Тургеневского моста. Напомним, что 16 апреля там начался ремонт. Теперь в центре города регулярно образуются заторы на въезд и выезд. Помимо этого, на улице Тургенева изменили схему движения и закрыли перекресток. Летом будет еще одно перекрытие в связи с ремонтными работами на трамвайном переезде, соответственно, пробок станет больше.

Серьезные заторы, традиционно, возникли в районе парка «Краснодар» — в обе стороны стоят улицы Школьная, Ялтинская, Передовая, Восточно-Кругликовская и Северный мост.

Автомобилисты застряли в пробках и на улицах Ставропольской — от Димитрова до Старокубанского кольца, 2-я Пятилетка, Селезнева и Уральской. Отметим, что недавно там стартовал ямочный ремонт, который продлится все лето. Движение сузили до двух полос.

Заторы наблюдаются на улицах Володи Головатого в районе ТЦ «Галерея», Калинина, Воровского, Красных Партизан, Красной, Зиповской, 40-летия Победы, Садовой, Московской, МОПР, Дзержинского и Западного Обхода. На последнем участке также началась реконструкция, и водителям приходиться его объезжать.



На Дзержинского также ограничили движение из-за строительства подземного перехода.