В Краснодаре перекроют три перекрестка из-за ремонта трамвайных переездов. Где нельзя будет проехать?

3 июня телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил , что в городе ограничат движение автомобилей из-за ремонта трех трамвайных переездов. На перекрестке Коммунаров — Кузнечная ремонт проведут с 11 по 16 июня . На это время переезд закроют. Автомобили смогут объехать участок по улицам Буденного и Головатого.

С 20 июня по 4 июля пройдут работы на перекрестке Тургенева — Калинина . Проезд в сторону центра будет закрыт. При съезде с моста машины смогут проехать направо на улицы Буденного или Калинина. Выезд из города — без изменений.