В Краснодаре перекроют три перекрестка из-за ремонта трамвайных переездов. Где нельзя будет проехать?

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре в июне и июле ограничат движение автомобилей из-за ремонта трех трамвайных переездов

3 июня телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что в городе ограничат движение автомобилей из-за ремонта трех трамвайных переездов. 

На перекрестке Коммунаров — Кузнечная ремонт проведут с 11 по 16 июня. На это время переезд закроют. Автомобили смогут объехать участок по улицам Буденного и Головатого.

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С 20 июня по 4 июля пройдут работы на перекрестке Тургенева — Калинина. Проезд в сторону центра будет закрыт. При съезде с моста машины смогут проехать направо на улицы Буденного или Калинина. Выезд из города — без изменений.

Перекресток Каляева — Красных Партизан закроют на ремонт с 11 до 23 июля. Въезд в центр от пересечения с улицей Академика Трубилина будет ограничен. Объезд — направо на Трубилина, налево на 2-ю Линию или прямо на Бабушкина. Выезд из города будет открыт.

Власти пообещали, что расписание трамваев во время работ не изменится. Ремонт переездов запланирован в ночное время, но ограничение движения для автомобилей будет круглосуточным.

Схемы проездов можно посмотреть здесь.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Московской снова ограничат движение трамваев и автомобилей.

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