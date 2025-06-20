39% российских предпринимательниц открыли бизнес без стартового капитала — ПМЭФ-2025

Почти 40% российских предпринимательниц начинают бизнес без первоначальных вложений. Такую статистику озвучили на паблик-токе Авито о женском предпринимательстве на форуме в Петербурге

Около 39% предпринимательниц начинают свое дело без стартового капитала. Об этом рассказала руководитель по привлечению новых продавцов в Авито Тамара Квиркелия 19 июня во время паблик-тока в пространстве «Авито Бизнес 360» на ПМЭФ-2025.

Участницы дискуссии «Женское предпринимательство в России — 2040» обсудили, как успешно совмещать бизнес, семью и личные интересы. Встречу модерировала председатель Федерального общества сетевой торговли Евгения Черницкая. В обсуждении участвовали представительницы бизнес-сообщества: Мария Лапук, соосновательница PR-агентства Vinci Agency;

Анна Трубицына, сопредседатель общественной организации АУРЭК вопросам ПВЗ, предприниматель, владелица 20 ПВЗ;

Оксана Любивая, амбассадор женского предпринимательства, создатель и генеральный директор ProStore by Lubivaya;

Ия Гордеева, председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ);

Люси Пылаева, LOVALOVA, телеведущая, актриса, модный эксперт, блогер.

Тамара Квиркелия представила результаты внутреннего исследования Авито совместно с «Опорой России» среди молодых предпринимательниц. Выяснилось, что 44% опрошенных назвали финансовые риски при старте бизнеса главным барьером, 38% отмечали нехватку знаний и опыта. Для 13% препятствием стала высокая конкуренция, еще 3% мешала бюрократия.

«Авито — площадка с женским лицом. У нас ведут дело очень много молодых девушек от 18 до 24 лет. В целом мы видим, что большинство женщин начинают бизнес с возрасте от 18 до 34 лет. И несмотря на то, что в ходе опроса они отметили множество барьеров, 39% предпринимательниц не побоялись начать бизнес вовсе без стартового капитала. У нас много историй, когда изначально девушки начинали как частные продавцы — продавали личные вещи, а далее постепенно становились настоящими предпринимательницами на нашей площадке», — отметила Тамара Квиркелия.

Ия Гордеева рассказала, что начала свой бизнес по производству настольных игр в 16 лет. Она отметила, что в топ-менеджменте европейских организаций часто следят за гендерным балансом. Однако сама Ия не сталкивалась с гендерным неравенством. Она подчеркнула, что женщинам в бизнесе необходима поддержка и комьюнити. С ней согласилась Мария Лапук: «Женщин много и в малом, и в среднем бизнесе, — там довольно низкий порог входа. Но у мужчин больше преимуществ — они могут больше пробовать и рисковать. Принято, что у женщин не много сценариев развития — обычно это выйти замуж, родить детей и так далее. А если женщина вдруг выбирает карьеру и предпринимательство, она начинает считать, что теряет семью».

Секреты баланса и устойчивости Данные опроса АУРЭК и ФОСТ продавцов маркетплейсов показали: мужчины в этом бизнесе чаще сталкиваются со стрессом (65% против 42% у женщин). Основные источники напряжения для них — конкуренция и демпинг (55%), а также давление необходимости постоянного роста (49%). Женщины справляются со стрессом эффективнее: 63% обсуждают проблемы с окружением, 57% систематизируют задачи, а в кризисах 74% сохраняют спокойствие (против 52% мужчин). Эта устойчивость отражается на уверенности в будущем бизнеса — 68% женщин уверены в успехе против 54% мужчин.

«На самом деле у нас есть огромное преимущество — мы можем вести бизнес, воспитывать детей и делать много всего одновременно. Моей компании 13 лет, в прошлом году ее оборот составил 6,7 млрд рублей. История с женским предпринимательством действительно развивается, но есть и стигма. Нам самим нужно быть пожестче, не ждать никаких поблажек и полагаться на себя, чтобы все предрассудки ушли в прошлое», — уверена Оксана Любивая.

Анна Трубицына выделила многозадачность как преимущества женщин: «Женщины видят широкоспекторно и проигрывают различные сценарии. Это очень хорошо нам помогает и в бизнесе, и в материнстве. А многозадачность помогает нам делать абсолютно все».

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Успешные кейсы и стратегии Участницы поделились личным опытом сочетания предпринимательства с другими сферами жизни, уделив особое внимание планированию, расстановке приоритетов и поиску внутренних ресурсов. «Женщины могут все. После десяти лет работы я ушла в семью, потому что все кругом говорили, что нельзя усидеть на двух стульях. И я с этой установкой жила. Потом в какой-то момент сама себя спросила: почему нельзя? Хочу донести до всех женщин, что все прекрасно можно совмещать и даже нужно. Не надо выбирать ни работу, ни семью. Просто надо правильно расставить приоритеты», — отметила Люси Пылаева.

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Гостья из зала завершила насыщенную дискуссию жизнеутверждающими словами: «Наша женская многозадачность и наша способность решать огромное количество проблем единовременно — она фантастическая. Поэтому, когда я вижу таких прекрасных девушек, которые говорят о бизнесе, о достижениях, о стремлении расти и развиваться, это, конечно, очень радует. Потому что кто, как не женщина, спасет мир, родит миру прекрасных людей? Кто, как не женщина, создаст условия любви, поддержки и развития для близких рядом. Поэтому надо нами гордиться, ценить, любить себя и понимать, что благодаря нам этот мир все еще крутится».