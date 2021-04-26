«Да ты ненормальный!» Существуют ли нормальные люди и что такое норма

«Да он ненормальный», «это норма», «нормальные люди так себя не ведут» — распространенные выражения, которые мы часто слышим как в реальной жизни, так и в онлайн-дискуссиях. Но что такое норма? Подробно раскрыть эту тему мы решили после публикации материалов об однополой паре и о трансгендерном юноше. Очень многие комментаторы в соцсетях называют героев этих текстов «ненормальными», «не такими» (притом так выражаются даже те, кто их поддерживает). Иолина Грибкова поговорила со специалистами, которые по роду деятельности знают, что можно назвать «нормой» и существует ли она вообще. Социолог: «Норма формируется культурой и политикой»

Что такое социальная норма?

Дарья Александрова социолог, окончила МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт по исследованиям

— Социальная норма — это общепринятый стандарт поведения, позволяющий иметь упорядоченность в обществе. Примеры социальных норм — традиции, обычаи, нормы права и морали. Если человек поступает в определенных ситуациях некоторым образом и общество не считает это некорректным, значит, это нормальное поведение. Поведение с отклонениями называется девиантным, и чаще всего оно негативное. Но может быть и позитивным — скажем, герои-спасатели тоже делают нечто такое, чего от них никто не ожидает. Если, проходя мимо горящей машины, мы не полезем в нее вытаскивать пассажиров, общество не осудит нас за это, ведь неспециалист рискует стать еще одной жертвой. Нормальным будет вызвать МЧС, но самим в машину не лезть. Если бы никто и никогда не отклонялся от нормы, то у нас бы не было гениальных литературных произведений и прочего. Все, кто проявляет тем или иным образом свои физические и интеллектуальные способности, они, по сути, ненормальные. Быть выдающимся писателем или нобелевским лауреатом — ненормально. Как формируется норма, кто ее создает? — Что считается и не считается нормой — это вопрос прежде всего культуры и политики. Немного утрируя — если какое-либо действие повторяется много раз, общество формирует относительно данного действия определенное мнение, сознательно давая ему оценку. Если вводится какой-то закон, не считающий что-то нормальным и ограничивающий это явление, то постепенно общество все больше и больше будет усваивать через школы, вузы, медиа то, что это ненормально. Значение имеет и передача норм из поколения в поколение. Например, кто-то много лет назад начал есть ножом и вилкой или перестал забрасывать женщин камнями за измену. Это прижилось и продолжает существовать.

Психологическая теория говорит, что люди разными не рождаются, а становятся — благодаря сочетанию различных типов воспитания и свойств характера. А в социальной науке есть теория стигматизации — согласно ей, девиация определяется не поведением человека, а общественной оценкой этого поведения (негативной или позитивной). К примеру, сейчас иметь детей вне брака считается относительной нормой, это уже не осуждается обществом так сильно, как, скажем, 50 лет назад. Прогресс — это меняющееся отношение общества.

Зачем человеку нужно понятие «нормы» и как он использует его в обществе? — Без понятия нормы мы не сможем организованно существовать. Это как с властью — она существует не только потому, что кто-то когда-то захотел иметь больше привилегий, но и потому что без нее было бы сложно жить. Если нет главного — того, кто несет ответственность, то ничего не будет происходить структурированно. Если у нас не будет нормы, которая бы говорила людям, что плохо, а что хорошо, общество просто не будет знать, что ему делать и как относиться к чужому поведению. Это приведет к хаосу.

Скажем, человек на улице бьет пожилую женщину. Если бы это было нормой, вы бы просто прошли мимо. Но поскольку мы знаем, что это плохо, противоправно и так делать нельзя, мы подойдем и вступимся за бабушку. Это помогает нам понимать, что мы живем в стабильном окружении и находимся в безопасности. Нормы упрощают жизнь, так как людям очень сложно принимать решения. Разновидностью социальной нормы являются не только законы, традиции и обычаи, но и этикет, и даже мода. Но норма неоднородна. Есть статистическая норма, то есть абсолютное большинство чего-либо. Например, мы знаем, что наибольший процент населения закончил хотя бы девять классов. Из этого следует, что иметь школьное образование — нормально. Когда мы обращаемся к культуре и социальной среде, то появляются общественные отношения и ситуационная норма. Например, в Москве к однополой паре, встреченной на улице, большинство отнесется нормально. Если та же самая ситуация произойдет в маленькой сибирской деревне, то реакция будет другой. Даже если узнавать реакцию людей одного возраста, социальной группы и всего прочего. Когда мы говорим о том, что люди страдают от того, что что-то не считается нормой, здесь уже речь идет о моральной норме, поднимается вопрос этики. Если взять, например, ЛГБТ-сообщество, то это статистически маленькая группа. При этом современная наука ясно и четко говорит, что поведение таких людей не является аморальным. Норма очень относительна. К примеру, если человек растет в расистском сообществе и ведет себя соответствующим образом, то с точки зрения ситуационной нормы все правильно, а вот с точки зрения морали — нет. Психолог: «Нормальный человек — это тот, кто себя уважает»

Елена Стешенко клинический психолог

Человек нормальный — он существует? Что такое психологическая норма? — Я как специалист не делю людей на нормальных и ненормальных по каким бы то ни было проявлениям. Для меня каждый индивидуален с тем багажом, который у него есть, каждый интересен и важен как личность. Ко мне приходят люди самых разных возрастов, все они очень разные. Нормален ли ребенок, который любит решать математические примеры? А тот, кому нравится на ходу придумывать сказки?.. То же самое со взрослыми. У человека есть бизнес, он структурирован, высокофункционален. Это норма? Со стороны — да. При этом мы не знаем, как он себя чувствует и ощущает наедине с собой, складываются ли у него отношения в семье, есть ли у него семья вообще. Или творческий человек, скажем, художник: ему присуща эмоциональная мобильность, он экспрессивен и выражает это в творчестве. Это тоже норма. Важно внутреннее ощущение себя. Насколько нам комфортно с собой.

Вероятно, определение нормы можно сформулировать так: когда человеку комфортно жить, полноценно и всесторонне ощущая себя, а взаимодействие с социумом не вызывает много непереносимых эмоций. Есть понятие здорового самосознания — уверенность в том, что чувства, желания, потребности — составная часть твоего «я». Это когда человек спокойно и естественно воспринимает свои желания и эмоции, может выражать их, чувствует внутреннюю опору. Когда ее не надо искать в ком-то другом. Еще один важный фактор — уважение к самому себе. Когда человек может позволить себе не только радоваться, быть счастливым, но и грустить — и при этом не чувствовать вину за это, не бояться кого-то задеть проявлениями своих эмоций. Все перечисленное я считаю близким к норме.

Можно ли говорить об абсолютном психическом здоровье? — Никто из нас не развивается без травм, и это нормально. Они просто разной степени тяжести и по-разному влияют на жизнь. Появление на свет — это уже травма, как и отнятие от груди, как и первый поход в детский сад, а потом в школу. Важно понимать, что все эти травмы — толчок для дальнейшего развития, без них невозможен переход на новый уровень. Каждая из травм накладывает определенный отпечаток, и в итоге становится составляющей индивидуальности. Поэтому я не знаю, что такое абсолютное психическое здоровье. При этом не отношу к нездоровым тех, у кого есть какие-то особенности. У каждого свой путь, и это ценно. Но ведь общество может считать кого-то ненормальным, разве не так? — Общество состоит из совершенно разных людей, у каждого из которых свое мнение. Мы не можем быть абсолютно свободны. Если у человека есть ощущение самодостаточности, то он понимает, что мнение другого не делает его хуже. Он видит ценность в своей личности, в своем пути. Но если вам кажется, что весь мир против вас, и вам от этого ощущения плохо, это знак того, что внутренней опоры нет. Невозможно быть абсолютно свободным от общества, но оно не обязательно должно нас разрушать. Мнение других — это лишь повод для анализа, повод для обращения к специалистам, чтобы разобраться, в чем проблема, избежать депрессий и других проявлений «голоса души».

Мы не можем изменить наше детство, эвакуировать те травмы, которые были, но мы можем сделать его более понятным, посмотреть со стороны и вынести переосмысленный опыт. Из детской тюрьмы можно вырваться и перестать быть бессознательными жертвами прошлого. Это важно, потому что тогда мы берем ответственность за свою судьбу, узнаем свою историю и можем обратить ее на пользу себе.