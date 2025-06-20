Лайнер «Князь Владимир», связывавший Сочи и Сухум, вновь выставят на торги. Ранее его продавали за 595 млн рублей

В третьем квартале 2025 года пройдет повторный аукцион по продаже круизного лайнера «Князь Владимир»

19 июня гендиректор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин сообщил «Ъ-Новороссийск», что в третьем квартале 2025 года компания «Черноморские круизы» вновь попытается продать пассажирский лайнер «Князь Владимир». Сейчас идет подготовка и согласование аукционной документации.



В феврале 2025 года компания впервые объявила о продаже лайнера за 595 млн рублей. Однако на торги не подали ни одной заявки.

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Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал СМИ, что потенциальными покупателями «Князя Владимира» могут стать инвесторы из стран теплым климатом с развитым туризмом — Турция, Египет, Индия или Вьетнам. Эксперт считает, что новый владелец не возобновит рейсы судна, а использует его под плавучую гостиницу или развлекательный центр. Интерес со стороны российских инвесторов не исключается. «Однако проект потребует значительных вложений в ремонт и модернизацию, а также устойчивой бизнес-модели. В наименее благоприятном случае судно может быть продано на металлолом, но это произойдет, если ни один из инвесторов не увидит коммерческого потенциала. Скорее всего, многое будет зависеть от стартовой цены и условий продажи, так как если они будут гибкими, вероятность появления покупателя возрастет», — поделился Чернов.

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По данным портала Daily Boats, цена круизных лайнеров с характеристиками, как «Князя Владимира», но более свежей постройки (1998 год и позже) начинается от 3,8 млрд рублей. В компании «Речные-круизы.рф» рассказали Юга.ру, что последняя навигация лайнера была в сентябре 2024 года. Тогда «Князь Владимир» курсировал между Сочи и Сухумом. Это также указано на сайте перевозчика. Компания уточнила редакции, что в 2025 году судно ходить не будет.



Узнать, как работал российский круизный лайнер «Князь Владимир», можно в нашем материале.

«Князь Владимир» — девятипалубный теплоход. Его длина — 142 метра, ширина — 21,9 метра, высота надводной части — 32 метра. Лайнер идет со скоростью 16 узлов, то есть около 29 км/ч, здесь 300 гостевых кают и 600 мест. Экипаж — 250 человек.



Регулярные рейсы лайнера стартовали в 2017 году. На судне есть два бассейна с морской водой, два ресторана с питанием «шведский стол» и «а-ля карт», кинотеатр, бары, площадка для дискотек и концертов, спа-зона и магазин сувениров.