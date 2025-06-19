Жители Краснодарского края получают от мошенников письма о нарушениях ПДД

Текст внутри гласит: «Сообщаем Вам, что с помощью автоматической камеры обнаружено нарушение правил дорожного движения. Ознакомьтесь с постановлением по указанной ссылке». Ниже располагается кнопка «Детали».

18 июня жительница Краснодара сообщила порталу Юга.ру, что ей на электронную почту пришло письмо якобы от «Госуслуг» с темой «Уведомление о нарушении ПДД».

«А я вообще не водитель. Хотя вроде как и пешеходов могут штрафовать. Если бы не муж, с которым я проконсультировалась, то скорее всего перешла бы по ссылке, и мои данные оказались у мошенников», — рассказала краснодарка.

Девушка зашла на портал «Госуслуг», чтобы проверить наличие штрафа, однако ничего не нашла.

Ситуацию Юга.ру прокомментировал автомобильный эксперт Евгений Мельченко. По его словам, рассылка мошенников о нарушении ПДД и штрафах, как и во многих других случаях, рассчитана на невнимательность пользователя.

«Мошенники присылают письмо, где написано — вас осудят, вы виноваты в нарушении, срочно перейдите по ссылке. Никуда переходить не нужно. Достаточно зайти на «Госуслуги», где отображаются все ваши штрафы и прочие моменты, касающиеся взаимодействия с государством. Нет там штрафа, нет информации — до свидания. Вообще во многих случаях достаточно просто навести курсор на имя отправителя. Официальные органы не будут вам звонить и присылать электронные письма. Если в чем-то виноваты, будьте уверены — вызовут в суд официальной повесткой», — рассказал Мельченко.

Юга.ру напоминают своим читателям: будьте бдительны, проверяйте информацию, не переходите по незнакомым ссылкам.