Жителей Краснодарского края начали обманывать с помощью фальшивых лотерей

16 июня ТАСС сообщило, что в России появился новый вид мошенничества. Злоумышленники размещают в интернете ссылки на фальшивые лотереи и предлагают людям открыть виртуальные коробки с призами.

Как рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, зачастую первые две попытки оказываются неудачными. На третий раз игроку везет, после чего его информируют о денежном выигрыше.