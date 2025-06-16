Жителей Краснодарского края начали обманывать с помощью фальшивых лотерей

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мошенники стали размещать в интернете ссылки на поддельные лотереи

16 июня ТАСС сообщило, что в России появился новый вид мошенничества. Злоумышленники размещают в интернете ссылки на фальшивые лотереи и предлагают людям открыть виртуальные коробки с призами.

Как рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, зачастую первые две попытки оказываются неудачными. На третий раз игроку везет, после чего его информируют о денежном выигрыше.

«Квартира у моря всего за 1 рубль»:

Чтобы получить приз, пользователю нужно нажать на всплывающую кнопку и ввести данные карты, на которую якобы зачислят заработок. Таким образом банковские данные оказываются в руках аферистов.

Ранее мошенники запустили схему обмана с доставкой из маркетплейсов. Аферисты представляются сотрудниками пунктов выдачи заказов.

Как писали Юга.ру, россияне стали получать письма с графиком отключения горячей воды. Приложенная к сообщению ссылка ведет на фишинговые сайты.

Деньги Интернет Краснодар Мошенничество Полиция Технологии

Новости

Из репертуара Краснодарского театра драмы уходит спектакль «Ханума». Когда последние показы?
Краснодарские чиновники будут общаться в отдельном приложении
Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в заповеднике «Утриш». Пять лет назад там сгорело 126 га леса
Федеральную трассу Джубга — Сочи завалило камнями. Где перекрыли движение из-за непогоды?
«Проще понимать, кто за что отвечает». В России вступит в силу новый закон о местном самоуправлении
Экоактивисты попросили властей усилить охрану Кипарисового озера под Анапой

Лента новостей

Реклама на сайте