Жителей Краснодарского края начали обманывать с помощью фальшивых лотерей
Мошенники стали размещать в интернете ссылки на поддельные лотереи
16 июня ТАСС сообщило, что в России появился новый вид мошенничества. Злоумышленники размещают в интернете ссылки на фальшивые лотереи и предлагают людям открыть виртуальные коробки с призами.
Как рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, зачастую первые две попытки оказываются неудачными. На третий раз игроку везет, после чего его информируют о денежном выигрыше.
«Квартира у моря всего за 1 рубль»:
Чтобы получить приз, пользователю нужно нажать на всплывающую кнопку и ввести данные карты, на которую якобы зачислят заработок. Таким образом банковские данные оказываются в руках аферистов.
Ранее мошенники запустили схему обмана с доставкой из маркетплейсов. Аферисты представляются сотрудниками пунктов выдачи заказов.
Как писали Юга.ру, россияне стали получать письма с графиком отключения горячей воды. Приложенная к сообщению ссылка ведет на фишинговые сайты.