Минпромторг усилит поддержку российских производителей спецтехники с помощью Авито

Вся Россия

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  • Посевная кампания на Кубани © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    Посевная кампания на Кубани © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

19 июня на Петербургском международном экономическом форуме Минпромторг России и Авито подписали меморандум о поддержке отечественных производителей самоходных машин

Стороны будут совместно работать над цифровизацией рынка самоходных машин (экскаваторов, тракторов, погрузчиков, комбайнов и т.д.) и укреплением позиций отечественных брендов.  

По условиям соглашения Авито Спецтехника будет активно продвигать российские самоходные машины, включенные в реестр отечественной промышленной продукции, в том числе:

  • Информировать покупателей о характеристиках техники и мерах господдержки.
  • Создавать спецусловия и упрощать размещение объявлений для продавцов.

Минпромторг России, в свою очередь:

  • Поучаствует в совместных кампаниях по стимулированию спроса на самоходные машины.
  • Будет способствовать выпуску аналитики для участников рынка.

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Начальник Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Валентин Цупрун подчеркнул, что ведомство уже комплексно поддерживает отрасль спецмашиностроения. Он отметил важность использования функционала онлайн-платформ для цифровой трансформации рынка. По его словам, кооперация с Авито поспособствует «обелению» рынка спецтехники и росту эффективности взаимодействия производителей и потребителей.

«Мы видим нашу роль в том, чтобы сделать процесс продвижения и покупки российской техники более простым, понятным и выгодным для всех участников рынка», — подчеркнул директор направления «Спецтехника» в Авито Тимур Осипов.

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