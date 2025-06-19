Минпромторг усилит поддержку российских производителей спецтехники с помощью Авито

19 июня на Петербургском международном экономическом форуме Минпромторг России и Авито подписали меморандум о поддержке отечественных производителей самоходных машин

Стороны будут совместно работать над цифровизацией рынка самоходных машин (экскаваторов, тракторов, погрузчиков, комбайнов и т.д.) и укреплением позиций отечественных брендов. По условиям соглашения Авито Спецтехника будет активно продвигать российские самоходные машины, включенные в реестр отечественной промышленной продукции, в том числе: Информировать покупателей о характеристиках техники и мерах господдержки.

Создавать спецусловия и упрощать размещение объявлений для продавцов.

Минпромторг России, в свою очередь: Поучаствует в совместных кампаниях по стимулированию спроса на самоходные машины.

Будет способствовать выпуску аналитики для участников рынка.

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Начальник Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Валентин Цупрун подчеркнул, что ведомство уже комплексно поддерживает отрасль спецмашиностроения. Он отметил важность использования функционала онлайн-платформ для цифровой трансформации рынка. По его словам, кооперация с Авито поспособствует «обелению» рынка спецтехники и росту эффективности взаимодействия производителей и потребителей.

«Мы видим нашу роль в том, чтобы сделать процесс продвижения и покупки российской техники более простым, понятным и выгодным для всех участников рынка», — подчеркнул директор направления «Спецтехника» в Авито Тимур Осипов.