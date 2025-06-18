В Новороссийске построят новый микрорайон. Власти обещали этого не делать из-за проблем с водой

18 июня пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила , что в городе хотят построить новый микрорайон с жильем и сопутствующей инфраструктурой. Соглашение об этом власти подписали с СК «Семья» на ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме).

«Стабильно нет воды — это и есть стабилизация»:

Согласно проекту, в новом микрорайоне появятся две школы, четыре детсада, поликлиника на 500 посещений в день, спорткомплекс, общепиты, ТЦ и благоустроенные пространства.

Для разгрузки уличной сети возведут многоуровневые закрытые парковки.

Также инвестор планирует построить собственную котельную и насосную станцию с резервуарами запаса воды.

Напомним, что в декабре 2024 года губернатор Краснодарского края возмутился, почему Новороссийск продолжают застраивать, если даже существующим микрорайонам не хватает воды. Позже мэр города пообещал не выдавать разрешения на возведение новых ЖК до решения проблем с ресурсом.