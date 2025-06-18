В Горячем Ключе появится парк развлечений за 10 млрд рублей

Стоимость создания парка развлечений по предварительным оценкам составит не менее 10 млрд рублей. На данный момент инвестор прорабатывает проект парка. Соглашение о его строительстве может быть заключено в 2026 году.

18 июня «РБК Краснодар» сообщил о планах строительства парка развлечений в Горячем Ключе. Об этом изданию рассказал мэр города Сергей Белопольский на Петербургском международном экономическом форуме-2025.

«C учетом цен на дорогостоящее оборудование, расходов на инфраструктуру, проект будет достаточно сложным и очень амбициозным. Его реализация займет несколько лет. Мы намерены приступить к нему как можно быстрее», — отметил Сергей Белопольский.

По его данным, проект будет разделен на три этапа. Первый этап — строительство аттракционов, второй — постройка необходимой инфраструктуры. На третьем этапе планируется создать места размещения для туристов.