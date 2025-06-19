В Махачкале и Каспийске запретили купаться на 11 пляжах

В Дагестане морская вода на 11 городских пляжах не соответствует санитарным нормам

В Махачкале и Каспийске запретили купание в морской воде на 11 пляжах. Соответствующее постановление за подписью 9 июня опубликовал Роспотребнадзор по Республике Дагестан.

Ограничение купания ввели из-за несоответствия морской воды гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

В Махачкале запретили купаться на «Городском пляже», пляжах «Прибой», «Джами», «Березка», «Черные камни», а также на загородном пляже в поселке Турали на улице Песочной.

В Каспийске для купания закрыли пляж пансионата «Наука», городской пляж № 2 на улице Набережной, городской пляж для детей, пляж «Санаторий Энергетик», пляж «Лагуна».