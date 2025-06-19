В Махачкале и Каспийске запретили купаться на 11 пляжах
В Дагестане морская вода на 11 городских пляжах не соответствует санитарным нормам
В Махачкале и Каспийске запретили купание в морской воде на 11 пляжах. Соответствующее постановление за подписью 9 июня опубликовал Роспотребнадзор по Республике Дагестан.
Ограничение купания ввели из-за несоответствия морской воды гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.
В Махачкале запретили купаться на «Городском пляже», пляжах «Прибой», «Джами», «Березка», «Черные камни», а также на загородном пляже в поселке Турали на улице Песочной.
В Каспийске для купания закрыли пляж пансионата «Наука», городской пляж № 2 на улице Набережной, городской пляж для детей, пляж «Санаторий Энергетик», пляж «Лагуна».
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Также в документе указано, что в пробах морской воды в Махачкале на «Городском пляже», «Загородном пляже», и на Ливнесбросе в районе ЛОЦ «Белый медведь» выделяются холероподобные НАГ-вибрионы.
Роспотребнадзор обязал администрацию Махачкалы и Каспийска, а также руководителей пляжных зон, установить на пляжах аншлаги «О запрете купания людей в морской воде» и ежечасно с 9:00 через громкоговоритель передавать отдыхающим информацию об ограничении купания.
Как писали Юга.ру, 14 июня Роспотребнадзор Дагестана начал замерять уровень радиации из-за ситуации в Иране.