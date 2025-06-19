В Махачкале и Каспийске запретили купаться на 11 пляжах

Дагестан

Распечатать

  • «Городской пляж» в Махачкале © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2024 года
    «Городской пляж» в Махачкале © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2024 года

В Дагестане морская вода на 11 городских пляжах не соответствует санитарным нормам

В Махачкале и Каспийске запретили купание в морской воде на 11 пляжах. Соответствующее постановление за подписью 9 июня опубликовал Роспотребнадзор по Республике Дагестан.

Ограничение купания ввели из-за несоответствия морской воды гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

В Махачкале запретили купаться на «Городском пляже», пляжах «Прибой», «Джами», «Березка», «Черные камни», а также на загородном пляже в поселке Турали на улице Песочной.

В Каспийске для купания закрыли пляж пансионата «Наука», городской пляж № 2 на улице Набережной, городской пляж для детей, пляж «Санаторий Энергетик», пляж «Лагуна».

Читайте также:

Также в документе указано, что в пробах морской воды в Махачкале на «Городском пляже», «Загородном пляже», и на Ливнесбросе в районе ЛОЦ «Белый медведь» выделяются холероподобные НАГ-вибрионы.

Роспотребнадзор обязал администрацию Махачкалы и Каспийска, а также руководителей пляжных зон, установить на пляжах аншлаги «О запрете купания людей в морской воде» и ежечасно с 9:00 через громкоговоритель передавать отдыхающим информацию об ограничении купания.

Как писали Юга.ру, 14 июня Роспотребнадзор Дагестана начал замерять уровень радиации из-за ситуации в Иране. 

Каспийское море Курорты и туризм Махачкала отдых Пляжи Роспотребнадзор

Новости

В Краснодаре покажут копии артефактов из гробницы Тутанхамона
В Кабардино-Балкарии потратят почти 1 млн рублей на борьбу с экстремизмом с помощью кепок и календарей
Появились результаты голосования за благоустройство зеленых зон в Краснодаре. Что не так с количеством голосов?
В Краснодарском крае объем выданных кредитов снизился в 2,5 раза. С чем это связано?
Снова дожди? В Краснодарском крае перед выходными объявили штормовое предупреждение
На форуме в Петербурге снова пообещали скоростную ж/д дорогу между Москвой и Сочи. Проект обсуждали год назад

Лента новостей

Реклама на сайте