Роспотребнадзор Дагестана начал замерять уровень радиации из-за ситуации в Иране

На юге Дагестана усилили радиационный контроль из-за утечки на ядерном комплексе в Иране

Вечером 14 июня пресс-служба Роспотребнадзора Дагестана сообщила, что в южной части республики ввели круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки. Измерять уровень радиации будут каждые два часа.

Специалисты уже провели мониторинг в Дербенте и сообщили, что в регионе обстановка пока остается стабильной.

«Превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории, не зафиксировано. Уровень гамма-фона составил 0,05-0,06 мкЗв/час», — говорится в сообщении.