Роспотребнадзор Дагестана начал замерять уровень радиации из-за ситуации в Иране

Дагестан, В мире

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  • © Фото пользователя ArtPhoto_studio с сайта freepik.com
    © Фото пользователя ArtPhoto_studio с сайта freepik.com

На юге Дагестана усилили радиационный контроль из-за утечки на ядерном комплексе в Иране

Вечером 14 июня пресс-служба Роспотребнадзора Дагестана сообщила, что в южной части республики ввели круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки. Измерять уровень радиации будут каждые два часа. 

Специалисты уже провели мониторинг в Дербенте и сообщили, что в регионе обстановка пока остается стабильной. 

«Превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории, не зафиксировано. Уровень гамма-фона составил 0,05-0,06 мкЗв/час», — говорится в сообщении.

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Армия Израиля 13 июня атаковала крупнейший ядерный комплекс Ирана в Натанзе. Международное агентство по атомной энергии зафиксировало там радиоактивное загрязнение. 

Расстояние от Натанза до юга Дагестана — около 900 километров.

Как писали Юга.ру, в России растет заболеваемость корью. Самые высокие показатели в Ростовской области и Дагестане.

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Роспотребнадзор Дагестана начал замерять уровень радиации из-за ситуации в Иране
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