«Квартира у моря всего за 1 рубль». В интернете набирает обороты «отпускное мошенничество»

Крупнейший российский банк объяснил схему «отпускного мошенничества» и рассказал, как уберечь деньги от злоумышленников

По данным Сбера, с началом лета в России растет число случаев «отпускного мошенничества». Со слов экспертов банка рассказываем, как работают злоумышленники и на что обратить внимание в сети. Две популярные схемы «отпускного мошенничества» Злоумышленники публикуют в соцсетях видео с заманчивыми предложениями, например, «Квартира у моря всего за 1 рубль». Они приглашают людей, планирующих отпуск, перейти на сайт, маскирующийся под известный сервис бронирования, и внести небольшую сумму «для подтверждения брони». На самом деле мошенники получают доступ к платежной информации и коду авторизации в банковском приложении, чтобы получить полный доступ к счету. В сезон проката велосипедов и самокатов вновь стала актуальна схема с поддельными QR-кодами на арендуемых средствах передвижения. При сканировании фальшивой наклейки человек попадает на фишинговый сайт, имитирующий интерфейс сервиса аренды. Если ввести данные своей банковской карты для оплаты, деньги уйдут злоумышленникам.

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Как избежать обмана:

Проверяйте сайты бронирования и другие интернет-ресурсы : убедитесь, что адрес начинается с https:// и ведет на официальный сайт со значком замка в строке браузера.

: убедитесь, что адрес начинается с https:// и ведет на официальный сайт со значком замка в строке браузера. Не переходите по подозрительным и неизвестным ссылкам и не вводите там свои личные и платежные данные.

и не вводите там свои личные и платежные данные. Не доверяйте слишком выгодным предложениям : если цена выглядит нереально низкой, это повод насторожиться.

: если цена выглядит нереально низкой, это повод насторожиться. Никому не сообщайте коды из смс и push-уведомлений: сотрудники банка никогда не запрашивают эту информацию.

Если уже назвали персональные или финансовые данные и коды доступа — сообщите о происшествии в полицию. Затем свяжитесь со своим банком — позвоните на горячую линию или напишите в чат. Пример: в приложении «СберБанк Онлайн» есть опция «сообщить о мошеннике» — сервис помогает максимально оперативно связаться с представителем банка.

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На открытом портале Сбера «Кибрарий» можно прокачать свою киберграмотность ― в библиотеке знаний есть информация об актуальных мошеннических схемах и эффективных способах защиты от них.

«С началом летнего сезона мошенники особенно активно используют доверие людей к выгодным предложениям. Мы настоятельно рекомендуем всем быть предельно внимательными: проверять источники информации, не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не сообщать посторонним данные своих карт и коды из смс. Именно осведомленность, внимание к деталям и готовность защитить себя делают нас сильнее перед лицом любых попыток обмана», — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

По его словам, с начала года Сбер помог жителям Ростовской области уберечь от мошенников свыше 36 млн рублей сбережений благодаря эффективной антифрод-системе банка, внимательности сотрудников и слаженной работе с правоохранительными органами.