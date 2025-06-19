Лето, Пушкин, Цой. В Краснодаре в кино покажут рок-н-рольную драму «Евгений Телегин»

19 июня на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова. Лента представляет собой драму. В основе сценария лежит одноименная книга Виктора Тихомирова, написанная по следам пушкинского «Евгения Онегина».

Действие происходит в 1980-е годы в Ленинграде. Увлеченный рок-музыкой Евгений Телегин слушает The Rolling Stones и посещает квартирники Виктора Цоя. После смерти дяди герой отправляется за город в его деревенский дом. Евгений знакомится с соседями: художником Владимиром Лениным, а также сестрами — загадочной Татьяной и очаровательной Ольгой.