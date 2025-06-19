Лето, Пушкин, Цой. В Краснодаре в кино покажут рок-н-рольную драму «Евгений Телегин»
В прокат выходит фильм, вдохновленный творчеством Александра Пушкина и атмосферой Ленинграда 1980-х годов (18+)
19 июня на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова. Лента представляет собой драму. В основе сценария лежит одноименная книга Виктора Тихомирова, написанная по следам пушкинского «Евгения Онегина».
Действие происходит в 1980-е годы в Ленинграде. Увлеченный рок-музыкой Евгений Телегин слушает The Rolling Stones и посещает квартирники Виктора Цоя. После смерти дяди герой отправляется за город в его деревенский дом. Евгений знакомится с соседями: художником Владимиром Лениным, а также сестрами — загадочной Татьяной и очаровательной Ольгой.
Виктор Тихомиров — художник, писатель, сценарист и кинорежиссер, один из самых известных участников арт-группы «Митьки». Главные роли в фильме исполнили Евгений Ткачук, Юрий Гальцев, Татьяна Колганова, Сергей Мигицко, Юрий Кузнецов, Сергей Паршин, Вячеслав Карпов, Серафима Крамер.
Посмотреть фильм «Евгений Телегин» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
Как писали Юга.ру, на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Игра в кальмара: Перезагрузка». Проект не имеет отношения к знаменитой южнокорейской франшизе.