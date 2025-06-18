В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о современном российском кино
В Краснодаре кинооператор и режиссер расскажет, какое российское игровое кино стоит посмотреть (16+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 29 июня лекцию «Беседа о современном российском кино». Встречу проведет кинооператор, режиссер, член Союза кинематографистов РФ Юрий Архангельский.
Программа:
- Какое игровое кино в российском прокате за последние 10 лет стоит посмотреть.
- Международные кинофестивали — камертон хорошего кино.
- Тенденции в современных отечественных сериалах.
- Документальное кино и современность.
Как рассказали организаторы, в мае Юрий Архангельский работал в составе жюри на кинофестивале «Малая Земля» в Новороссийске. На встрече он поделится своим впечатлением о последних работах современных кинематографистов.
Лекция пройдет 29 июня в 18:00 по улице Ишунина, 2. Вход свободный по предварительной записи. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре показывают «Лило и Стич» студии Disney, но под другим названием.