В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о современном российском кино

В Краснодаре кинооператор и режиссер расскажет, какое российское игровое кино стоит посмотреть (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 29 июня лекцию «Беседа о современном российском кино». Встречу проведет кинооператор, режиссер, член Союза кинематографистов РФ Юрий Архангельский.

Как рассказали организаторы, в мае Юрий Архангельский работал в составе жюри на кинофестивале «Малая Земля» в Новороссийске. На встрече он поделится своим впечатлением о последних работах современных кинематографистов.

Лекция пройдет 29 июня в 18:00 по улице Ишунина, 2. Вход свободный по предварительной записи. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.