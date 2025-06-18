В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о современном российском кино

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре кинооператор и режиссер расскажет, какое российское игровое кино стоит посмотреть (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 29 июня лекцию «Беседа о современном российском кино». Встречу проведет кинооператор, режиссер, член Союза кинематографистов РФ Юрий Архангельский.

Программа:

  • Какое игровое кино в российском прокате за последние 10 лет стоит посмотреть.
  • Международные кинофестивали — камертон хорошего кино.
  • Тенденции в современных отечественных сериалах.
  • Документальное кино и современность.

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Как рассказали организаторы, в мае Юрий Архангельский работал в составе жюри на кинофестивале «Малая Земля» в Новороссийске. На встрече он поделится своим впечатлением о последних работах современных кинематографистов.

Лекция пройдет 29 июня в 18:00 по улице Ишунина, 2. Вход свободный по предварительной записи. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре показывают «Лило и Стич» студии Disney, но под другим названием.

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