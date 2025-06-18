В Краснодаре в кино покажут триллер «Игра в кальмара: Перезагрузка». О чем фильм?

Кадр из трейлера к фильму «Игра в кальмара: Перезагрузка» © Скриншот видео с Rutube-канала «Нашкиномир»

Кадр из трейлера к фильму «Игра в кальмара: Перезагрузка» © Скриншот видео с Rutube-канала «Нашкиномир»

Зрители погрузятся в мир, где жизнь и смерть зависят от участия в опасных играх (18+)

19 июня на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Игра в кальмара: Перезагрузка» Уильяма Генри Ахерна. Лента представляет собой хоррор-триллер таиландского производства. Проект не имеет отношения к знаменитой южнокорейской франшизе. Оригинальное название ― Exit («Выход»).

Группа блогеров рассчитывает прославиться, поучаствовав в экстремальном квесте. Героев ждут разнообразные и изощренные игры на выживание. С каждым новым уровнем ставки только повышаются. Посмотреть фильм «Игра в кальмара: Перезагрузка» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».