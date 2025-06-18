В Краснодаре в кино покажут триллер «Игра в кальмара: Перезагрузка». О чем фильм?

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Игра в кальмара: Перезагрузка» © Скриншот видео с Rutube-канала «Нашкиномир»
    Кадр из трейлера к фильму «Игра в кальмара: Перезагрузка» © Скриншот видео с Rutube-канала «Нашкиномир»

Зрители погрузятся в мир, где жизнь и смерть зависят от участия в опасных играх (18+)

19 июня на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Игра в кальмара: Перезагрузка» Уильяма Генри Ахерна. Лента представляет собой хоррор-триллер таиландского производства.

Проект не имеет отношения к знаменитой южнокорейской франшизе. Оригинальное название ― Exit («Выход»).

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Посмотреть фильм «Игра в кальмара: Перезагрузка» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в начале мая Netflix опубликовал первый тизер финального сезона «Игры в кальмара». Премьера состоится 27 июня.

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