В Краснодаре в кино покажут триллер «Игра в кальмара: Перезагрузка». О чем фильм?
Зрители погрузятся в мир, где жизнь и смерть зависят от участия в опасных играх (18+)
19 июня на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Игра в кальмара: Перезагрузка» Уильяма Генри Ахерна. Лента представляет собой хоррор-триллер таиландского производства.
Проект не имеет отношения к знаменитой южнокорейской франшизе. Оригинальное название ― Exit («Выход»).
Группа блогеров рассчитывает прославиться, поучаствовав в экстремальном квесте. Героев ждут разнообразные и изощренные игры на выживание. С каждым новым уровнем ставки только повышаются.
Посмотреть фильм «Игра в кальмара: Перезагрузка» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
Как писали Юга.ру, в начале мая Netflix опубликовал первый тизер финального сезона «Игры в кальмара». Премьера состоится 27 июня.