Еще больше пробок. Перекресток в районе Тургеневского моста перекроют на две недели

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил , что с 20 июня по 4 июля по улице Тургенева изменят схему движения. Это связано с ремонтом трамвайного переезда.

Нельзя будет проехать по перекрестку Тургенева и Калинина в сторону города по улице Тургенева. Чтобы объехать участок, при съезде с Тургеневского моста необходимо повернуть направо на улицу Буденного или Калинина. Движение на выезд из города в сторону Тургеневского моста не изменится.

Ремонтные работы будут вести ночью, чтобы не мешать общественному транспорту, но временная схема движения для автомобилей будет действовать круглосуточно.

Также летом 2025 года будет еще одно перекрытие в связи с ремонтными работами на трамвайном переезде. Перекресток Каляева — Красных Партизан закроют на ремонт с 11 до 23 июля. Въезд в центр от пересечения с улицей Академика Трубилина будет ограничен. Объезд — направо на Трубилина, налево на 2-ю Линию или прямо на Бабушкина. Выезд из города будет открыт.