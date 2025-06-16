В краснодарском микрорайоне Образцово запустили рассрочку на квартиры в готовых домах
Краснодарский застройщик анонсировал пятилетнюю рассрочку на жилье в микрорайоне Образцово
«ИНСИТИ девелопмент» достроил дома №3 и 4 в микрорайоне Образцово и запустил беспроцентную рассрочку на квартиры в них.
Предложение подойдет покупателям, которые планируют купить жилье в уже готовом доме, при этом не хотят переплачивать проценты по ипотеке и могут регулярно вносить платежи в течение пяти лет.
Где находится микрорайон?
Образцово — молодой краснодарский микрорайон в периметре улиц 2-й Ямальской, Кирилла Россинского, 1 Мая и Командорской.
Парк, летний кинотеатр и памп-трек:
Условия рассрочки:
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Срок — 60 месяцев (5 лет).
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Первоначальный взнос — от 20% от стоимости квартиры.
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Ежемесячный платеж — фиксированный. Специалисты компании составят индивидуальный график выплат.
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Переплата отсутствует: покупатель платит только стоимость квартиры.
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Вселение возможно сразу после оформления договора, так как дома сданы.
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Требования к покупателю: гражданство РФ, возраст от 18 до 65 лет.
Особенности программы:
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Рассрочку предоставляет застройщик — это не кредит.
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Программу нельзя комбинировать с другими акциями.
Как писали Юга.ру, 2 июня в краснодарском микрорайоне Образцово установили рекорд России по самому массовому запуску мыльных пузырей. Фоторепортаж с места событий.