В краснодарском микрорайоне Образцово запустили рассрочку на квартиры в готовых домах

Реклама ООО "СЗ ИНСИТИ" ИНН: 2311146140 ERID: 4CQwVszJdUrJEggLDNx
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой СЗ Инсити
    © Фото предоставлено пресс-службой СЗ Инсити

Краснодарский застройщик анонсировал пятилетнюю рассрочку на жилье в микрорайоне Образцово

«ИНСИТИ девелопмент» достроил дома №3 и 4 в микрорайоне Образцово и запустил беспроцентную рассрочку на квартиры в них.

Предложение подойдет покупателям, которые планируют купить жилье в уже готовом доме, при этом не хотят переплачивать проценты по ипотеке и могут регулярно вносить платежи в течение пяти лет.

Где находится микрорайон?

Образцово — молодой краснодарский микрорайон в периметре улиц 2-й Ямальской, Кирилла Россинского, 1 Мая и Командорской.

Парк, летний кинотеатр и памп-трек:

Условия рассрочки:

  • Срок — 60 месяцев (5 лет).

  • Первоначальный взнос — от 20% от стоимости квартиры.

  • Ежемесячный платеж — фиксированный. Специалисты компании составят индивидуальный график выплат.

  • Переплата отсутствует: покупатель платит только стоимость квартиры.

  • Вселение возможно сразу после оформления договора, так как дома сданы.

  • Требования к покупателю: гражданство РФ, возраст от 18 до 65 лет.

Особенности программы:

  • Рассрочку предоставляет застройщик — это не кредит.

  • Программу нельзя комбинировать с другими акциями.

подробнее о РАССРОЧКе

Как писали Юга.ру, 2 июня в краснодарском микрорайоне Образцово установили рекорд России по самому массовому запуску мыльных пузырей. Фоторепортаж с места событий.

ГК ИНСИТИ Деньги Жилье Недвижимость Финансы

Новости

Из репертуара Краснодарского театра драмы уходит спектакль «Ханума». Когда последние показы?
Краснодарские чиновники будут общаться в отдельном приложении
Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в заповеднике «Утриш». Пять лет назад там сгорело 126 га леса
Федеральную трассу Джубга — Сочи завалило камнями. Где перекрыли движение из-за непогоды?
«Проще понимать, кто за что отвечает». В России вступит в силу новый закон о местном самоуправлении
Экоактивисты попросили властей усилить охрану Кипарисового озера под Анапой

Лента новостей

Реклама на сайте