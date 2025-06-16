В краснодарском микрорайоне Образцово запустили рассрочку на квартиры в готовых домах

Краснодарский застройщик анонсировал пятилетнюю рассрочку на жилье в микрорайоне Образцово

«ИНСИТИ девелопмент» достроил дома №3 и 4 в микрорайоне Образцово и запустил беспроцентную рассрочку на квартиры в них.

Предложение подойдет покупателям, которые планируют купить жилье в уже готовом доме, при этом не хотят переплачивать проценты по ипотеке и могут регулярно вносить платежи в течение пяти лет.

Где находится микрорайон? Образцово — молодой краснодарский микрорайон в периметре улиц 2-й Ямальской, Кирилла Россинского, 1 Мая и Командорской.

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Условия рассрочки: Срок — 60 месяцев (5 лет).

Первоначальный взнос — от 20% от стоимости квартиры.

Ежемесячный платеж — фиксированный. Специалисты компании составят индивидуальный график выплат.

Переплата отсутствует: покупатель платит только стоимость квартиры.

Вселение возможно сразу после оформления договора, так как дома сданы.

Требования к покупателю: гражданство РФ, возраст от 18 до 65 лет.

Особенности программы: Рассрочку предоставляет застройщик — это не кредит.

Программу нельзя комбинировать с другими акциями.