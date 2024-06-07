Образцово: в Краснодаре строят микрорайон с собственным парком, летним кинотеатром и памп-треком
6 июня застройщик «ИНСИТИ» объявил о старте продаж квартир в новом жилом районе Образцово. Он расположен в Прикубанском округе Краснодара в периметре улиц 2-й Ямальской, им. Кирилла Россинского, 1 Мая и Командорской.
Строительство первой очереди уже началось. Это будут два дома на 2040 квартир в различных планировках: студии от 31,45 кв. метров, однокомнатные от 39,84 кв. метров и двухкомнатные от 55,64 кв. метров.
Всего в Образцово построят 18 жилых домов разной этажности и форматов, поликлинику и собственный парк. Уже начали возводить четыре детских сада, школу на 1875 мест в смену, парк и поликлинику на 400 посетителей в смену.
Главная особенность проекта — собственный большой парк «Флагманский». Зеленая зона расположится на 42 тыс. кв. метров — это как 7 футбольных полей.
На территории парка появятся:
- площадки для групповых занятий спортом, зоны кроссфита и воркаута, уличные тренажеры;
- велодорожки;
- один из самых больших памп-треков в города площадью 1,5 тыс кв метров (один из самых крупных в городе);
- футбольное поле;
- амфитеатр для мероприятий;
- площадка для выгула собак;
- летний кинотеатр;
- арт-объекты;
- прогулочные аллеи;
- зона для отдыха с перголами, шезлонгами и гамаками;
- детские экогородки.
В Краснодаре построили новый жилой район:
«Образцово — это первый объект, который «под ключ» сделал проектный институт «ИНСИТИ». Команда сотрудников, опираясь на огромный опыт в строительстве и используя креативный подход нашей молодёжи, продумала каждый элемент и каждую инновационную деталь. Все они будут служить удобству и комфорту жителей. В микрорайоне предусмотрено всё для полноценной жизни. Многим даже не придётся выезжать за пределы «Образцово», чтобы добраться до работы, отвести ребёнка в садик или школу. Всю необходимую инфраструктуру для учёбы и работы уже строим высокими темпами», — отметил директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.
6 июня девелопер показал видео-презентацию микрорайона топовым агентствам недвижимости Краснодара. Сцену оформили десятками свечей, а на развлекательной площадке мероприятия работали кейтеринг, фотозона с моментальной печатью и диджей.