6 июня застройщик «ИНСИТИ» объявил о старте продаж квартир в новом жилом районе Образцово. Он расположен в Прикубанском округе Краснодара в периметре улиц 2-й Ямальской, им. Кирилла Россинского, 1 Мая и Командорской.

Строительство первой очереди уже началось. Это будут два дома на 2040 квартир в различных планировках: студии от 31,45 кв. метров, однокомнатные от 39,84 кв. метров и двухкомнатные от 55,64 кв. метров.

Всего в Образцово построят 18 жилых домов разной этажности и форматов, поликлинику и собственный парк. Уже начали возводить четыре детских сада, школу на 1875 мест в смену, парк и поликлинику на 400 посетителей в смену.

Главная особенность проекта — собственный большой парк «Флагманский». Зеленая зона расположится на 42 тыс. кв. метров — это как 7 футбольных полей.

На территории парка появятся: площадки для групповых занятий спортом, зоны кроссфита и воркаута, уличные тренажеры;

велодорожки;

один из самых больших памп-треков в города площадью 1,5 тыс кв метров (один из самых крупных в городе);

футбольное поле;

амфитеатр для мероприятий;

площадка для выгула собак;

летний кинотеатр;

арт-объекты;

прогулочные аллеи;

зона для отдыха с перголами, шезлонгами и гамаками;

детские экогородки.

Проект микрорайона Образцово в Краснодаре © Фото пресс-службы ГК «ИНСИТИ»

Проект микрорайона Образцово в Краснодаре © Фото пресс-службы ГК «ИНСИТИ»

Проект микрорайона Образцово в Краснодаре © Фото пресс-службы ГК «ИНСИТИ»

Проект микрорайона Образцово в Краснодаре © Фото пресс-службы ГК «ИНСИТИ»

В Краснодаре построили новый жилой район: где он находится и как выглядит

«Образцово — это первый объект, который «под ключ» сделал проектный институт «ИНСИТИ». Команда сотрудников, опираясь на огромный опыт в строительстве и используя креативный подход нашей молодёжи, продумала каждый элемент и каждую инновационную деталь. Все они будут служить удобству и комфорту жителей. В микрорайоне предусмотрено всё для полноценной жизни. Многим даже не придётся выезжать за пределы «Образцово», чтобы добраться до работы, отвести ребёнка в садик или школу. Всю необходимую инфраструктуру для учёбы и работы уже строим высокими темпами», — отметил директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.