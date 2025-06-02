В Краснодаре установили рекорд России по самому массовому запуску мыльных пузырей

1 июня краснодарцы отметили открытие нового парка «Флагманский» в микрорайоне Образцово… запуском 300 000 мыльных пузырей. И теперь у города есть не только новый зеленый уголок, но и официальный рекорд России.

Как это было С 10 утра гости начали собираться в новом парке — осматривались, фотографировались и готовились к рекорду — разбирали флаконы, которые должны были помочь им войти в историю, — те самые, с лабиринтом на крышечке.

© Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

На открытие парка прибыли директор «ИНСИТИ девелопмент» Артем Кислица, замглавы Калининского округа Роман Мишенин и настоятель местного храма протоиерей Иоанн Воронов. После перерезания красной ленты они высадили памятное дерево — символ нового этапа жизни микрорайона.

© Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

© Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

В 11:00 под пристальным взглядом эксперта Книги рекордов России дети и взрослые дружно запустили в небо больше 300 000 пузырей. Достижение вошло в электронную и печатную версии Книги.

© Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

© Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Плюс один парк в Краснодаре На просторной территории «Флагманского» (целых 4,2 Га) весь день кипела жизнь. Дети играли в футбол, стритбол и осваивали трюки на памп-треке под присмотром профессионалов. Гости раскрасили гигантский баннер на аллее искусства, заглянули на выставку картин, участвовали в квестах и выигрывали подарки. Для владельцев собак в дог-парке устроили лекции и мастер-классы от кинологов.

Вечером парк превратился в импровизированный Арбат: на площади звучала живая музыка, иллюзионисты и акробаты на гироскутерах удивляли публику, а желающие могли разучить пару па бачаты или освоить барабаны. Насыщенный день завершился уютным кинопоказом под открытым небом.

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«Мы рады видеть столько гостей на фестивале в честь открытия парка. Уверены, «Флагманский» станет точкой притяжения горожан разных возрастов. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Благодарим всех гостей нашего праздника за участие в установке рекорда. Мы сделали это вместе!», — сказал Артем Кислица.