Экоактивисты попросили власти усилить охрану Кипарисового озера под Анапой
Туристы повреждают редкие кипарисы на озере в Сукко. Активисты попросили усилить контроль за территорией
16 июня телеграм-канал партии «Зеленые» сообщил, что экоактивисты обратились к властям Кубани с просьбой усилить охрану Кипарисового озера под Анапой. Поводом стали жалобы жителей, обеспокоенных состоянием территории.
По их словам, туристы регулярно заходят за ограждение, взбираются на корни кипарисов и повреждают деревья.
В Анапе предложили создать прогулочную зону вокруг Кипарисового озера:
Местные отметили, что ранее на территории работали громкоговорители, но сейчас их нет. Также их тревожит снижение уровня воды в озере.
«Таксодиум двурядный, или болотный кипарис, чувствителен к изменению водного баланса. Его устойчивость напрямую зависит от высокого уровня влажности. Без контроля за состоянием озера и поведением туристов существует риск деградации всей экосистемы», — рассказал глава краснодарского отделения «Зеленых» Денис Лабеко.
В своем обращении к властям партия просит восстановить звуковое оповещение, установить дополнительные информационные щиты о запрете прохода за ограждение, организовать видеонаблюдение и ввести административные меры для нарушителей.
Также «Зеленые» призывают провести проверку о возможных нарушениях на особо охраняемой природной территории, в том числе незаконного водозабора и других действий, влияющих на состояние озера.
Напомним, что в конце мая Кипарисовое озеро пересохло из-за отсутствия дождей. Тогда эколог отметил, что деревьям угрожают не только природные факторы, но и туристы, которые встают на корни деревьев ради фотографий.
Озеро Сукко находится рядом с одноименным поселком в 13 км от Анапы. В середине XX века из Северной Америки сюда привезли 32 саженца болотных кипарисов и высадили здесь в качестве эксперимента. Сейчас их высота достигает 30 метров.
Вокруг болотных кипарисов установили ограждение. Такие меры приняло министерство природных ресурсов Кубани, чтобы люди не повреждали корневую систему и молодые сеянцы. Но туристов это не останавливает.
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