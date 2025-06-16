Экоактивисты попросили власти усилить охрану Кипарисового озера под Анапой

16 июня телеграм-канал партии «Зеленые» сообщил , что экоактивисты обратились к властям Кубани с просьбой усилить охрану Кипарисового озера под Анапой. Поводом стали жалобы жителей, обеспокоенных состоянием территории. По их словам, туристы регулярно заходят за ограждение, взбираются на корни кипарисов и повреждают деревья.

Местные отметили, что ранее на территории работали громкоговорители, но сейчас их нет. Также их тревожит снижение уровня воды в озере.

«Таксодиум двурядный, или болотный кипарис, чувствителен к изменению водного баланса. Его устойчивость напрямую зависит от высокого уровня влажности. Без контроля за состоянием озера и поведением туристов существует риск деградации всей экосистемы», — рассказал глава краснодарского отделения «Зеленых» Денис Лабеко.

В своем обращении к властям партия просит восстановить звуковое оповещение, установить дополнительные информационные щиты о запрете прохода за ограждение, организовать видеонаблюдение и ввести административные меры для нарушителей.

Также «Зеленые» призывают провести проверку о возможных нарушениях на особо охраняемой природной территории, в том числе незаконного водозабора и других действий, влияющих на состояние озера.



Напомним, что в конце мая Кипарисовое озеро пересохло из-за отсутствия дождей. Тогда эколог отметил, что деревьям угрожают не только природные факторы, но и туристы, которые встают на корни деревьев ради фотографий.