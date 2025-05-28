В Анапе пересохло Кипарисовое озеро из-за отсутствия дождей

Краснодарский край

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  • Пересохшее Кипарисовое озеро © Фото 93.RU
    Пересохшее Кипарисовое озеро © Фото 93.RU

Засуха губительна для кипарисовых деревьев на озере в Сукко

26 мая «Комсомольская правда-Кубань» сообщили, что Кипарисовое озеро, расположенное в 14 км от Анапы на окраине поселка Сукко, пересохло. 

Причина обмеления водоема — засушливые зима и весна 2025 года. Озеро питается преимущественно осадками, поэтому из-за отсутствия дождей уровень воды опустился, а корни болотных кипарисов обнажились.

В Анапе предложили создать прогулочную зону вокруг Кипарисового озера:

По словам эколога Вениамина Голубитченко, кипарисы не смогут долгое время находиться без воды. Голубитченко отметил, что всего в 2025 году дефицит влаги в крае составил 50%.

Засуха кипарисам грозила в 2023 и 2022 годах, а в 2020 году озеро дважды закрывали для туристов из-за обмеления. Но угрозой для кипарисов являются не только природные факторы, но и туристы, которые встают на корни деревьев ради фотографий.

Напомним, озеро Сукко создано человеком и используется для орошения и разведения рыбы. В середине XX века 32 саженца кипариса, привезенных из Северной Америки, высадили здесь в качестве эксперимента. Растения отлично прижились, а сам водоем стал местной достопримечательностью.

Как писали Юга.ру, в июне 2024 года по Кипарисовому озеру запретили плавать на своих сапах. 

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В Анапе пересохло Кипарисовое озеро из-за отсутствия дождей
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