В Анапе пересохло Кипарисовое озеро из-за отсутствия дождей

26 мая «Комсомольская правда-Кубань» сообщили , что Кипарисовое озеро, расположенное в 14 км от Анапы на окраине поселка Сукко, пересохло.

По словам эколога Вениамина Голубитченко, кипарисы не смогут долгое время находиться без воды. Голубитченко отметил, что всего в 2025 году дефицит влаги в крае составил 50%.

Засуха кипарисам грозила в 2023 и 2022 годах, а в 2020 году озеро дважды закрывали для туристов из-за обмеления. Но угрозой для кипарисов являются не только природные факторы, но и туристы, которые встают на корни деревьев ради фотографий.

Напомним, озеро Сукко создано человеком и используется для орошения и разведения рыбы. В середине XX века 32 саженца кипариса, привезенных из Северной Америки, высадили здесь в качестве эксперимента. Растения отлично прижились, а сам водоем стал местной достопримечательностью.