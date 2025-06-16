Ростовская область стала одним из лидеров по смертности из-за некачественной воды

Ведомство отчиталось, что россияне стали чаще умирать из-за болезней органов пищеварения. Всего в стране в среднем приходилось 4,14 случая на 100 тыс. населения. Особо остро проблема стоит в Тамбовской, Томской, Курганской и Ростовской областях, а также Мордовии. В этих регионах смертность из-за проблем с органами пищеварения существенно превысила среднероссийский показатель — от 13,2 до 23,5 случая на 100 тыс. населения.

1 июня Роспотребнадзор опубликовал доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2024 году». Ростовская область оказалась среди лидеров по смертности из-за некачественной воды.

С плохим состоянием воды связана и смертность из-за болезней системы кровообращения. Средний показатель составил 1,82 случая. В Томской и Ростовской областях, Мурманской области, Мордовия и Калмыкия фиксируют от 5,1 до 13,9 случая.

Показатели возникновения злокачественных образований, связанных с плохой водой, всего 0,96 случая на 100 тыс. населения. Высокую смертность отмечают в Забайкальском крае, Томской и Ростовской областях, Калмыкии и Мордовии. Диапазон — от 2,6 до 3,5 случая.