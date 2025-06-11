В России растет заболеваемость корью. Самые высокие показатели в Ростовской области и Дагестане

Заболеваемость корью выросла в 11 раз. Роспотребнадзор считает, что на это повлиял отказ от прививок

Наиболее выражено уменьшилась инфицированность астраханской пятнистой лихорадкой (в 3 раза), острым гепатитом В (в 2,8 раза), бактериальной дизентерией (в 1,8 раза), гонококковой инфекцией (в 2,5 раза), энтеровирусным менингитом (в 2,5 раза) и впервые выявленным туберкулезом (в 1,9 раза).

1 июня Роспотребнадзор опубликовал доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2024 году». Ведомство сообщило, что в стране снизилась заболеваемость по 48 формам инфекционных и 15 формам паразитарных болезней.

В то же время Роспотребнадзор отметил значительное превышение показателя заболеваемости гемофильной инфекцией (в 13,4 раза), корью (в 11 раз), краснухой (в 6 раз), коклюшем (в 4,5 раза), эпидемическим паротитом (в 3,5 раза), лихорадкой Западного Нила и гриппом (в 3 раза), внебольничной пневмонией (в 2 раза).

Врачей тревожит ситуация с корью . В 2024 году в стране зарегистрировано 22 тыс. 455 случаев инфекции. Показатель заболеваемости в 1,72 раза превысил цифры 2023 года.

В докладе отмечается, что почти 90% заболевших корью или не привились, или не предоставили достоверной информации о вакцинации.

Субъекты РФ с наибольшей инфицированностью: Москва (5 тыс. 35 случаев), Дагестан (2 тыс. 199), Ростовская область (1 тыс. 639), Красноярский край (1 тыс. 136), Ставропольский край (956), Кабардино-Балкария (689), Астраханская область (373), Брянская область (356), Северная Осетия (249), Карачаево-Черкесия (199).

В Краснодарском крае по итогам 2023 года 246 человек заболели корью. Среди них 152 ребенка. В феврале 2024-го врачи зафиксировали 50 случаев. Треть из всех заболевших — дети и подростки до 17 лет.

Данных за весь 2024 год региональный Роспотребнадзор не предоставлял.

Корь — инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку по воздуху. Проявляется сыпью, воспалением верхних дыхательных путей, кашлем, высокой температурой и слабостью.

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