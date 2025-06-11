Минприроды запретило въезжать в леса Краснодарского края на машинах с 12 июня

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Ограничение на посещение кубанских лесов будет действовать три недели

10 июня Министерство природных ресурсов Краснодарского края опубликовало приказ об ограничении посещения лесов региона. Он подписан исполняющим обязанности министра Сергеем Ереминым.

Данная мера связана с особым противопожарным режимом в крае. На его введение повлияли погодные условия — порывистый ветер, жара и отсутствие дождей. Ограничения будут действовать с 12 июня до 2 июля.

В Краснодарском крае жара доходит до 36 °C:

В лесных зонах запрещено разведение костров, использование мангалов, сжигание мусора и порубочных остатков, а также любые пожароопасные работы.

Также леса нельзя будет посетить на машине. Пешие прогулки разрешены при условии соблюдения правил пожарной безопасности.

На въездах в леса планируют организовать пункты контроля и усилить мониторинг пожарной безопасности. На лесных дорогах власти пообещали установить шлагбаумы и предупредительные знаки.

Как писали Юга.ру, опасный уровень засухи фиксируют в девяти районах Краснодарского края. 

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