Минприроды запретило въезжать в леса Краснодарского края на машинах с 12 июня

Ограничение на посещение кубанских лесов будет действовать три недели

Данная мера связана с особым противопожарным режимом в крае. На его введение повлияли погодные условия — порывистый ветер, жара и отсутствие дождей. Ограничения будут действовать с 12 июня до 2 июля.

10 июня Министерство природных ресурсов Краснодарского края опубликовало приказ об ограничении посещения лесов региона. Он подписан исполняющим обязанности министра Сергеем Ереминым.

В Краснодарском крае жара доходит до 36 °C:

В лесных зонах запрещено разведение костров, использование мангалов, сжигание мусора и порубочных остатков, а также любые пожароопасные работы.

Также леса нельзя будет посетить на машине. Пешие прогулки разрешены при условии соблюдения правил пожарной безопасности.

На въездах в леса планируют организовать пункты контроля и усилить мониторинг пожарной безопасности. На лесных дорогах власти пообещали установить шлагбаумы и предупредительные знаки.