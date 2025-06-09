Урожай под угрозой? Опасный уровень засухи фиксируют в девяти районах Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Фото bedneyimages, сайт freepik.com
    © Фото bedneyimages, сайт freepik.com

Засуха критического уровня сохраняется на Кубани

8 июня Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что на девяти территориях Кубани специалисты фиксируют опасную почвенную засуху под озимыми культурами. Речь о Каневском, Ейском, Щербиновском, Староминском, Кущевском, Ленинградском, Крыловском, Брюховецком и Приморско-Ахтарском районах.

«Почвенная засуха — это серьезное агрометеорологическое явление, способное повлиять на развитие сельскохозяйственных культур и будущий урожай. Ситуация продолжает находиться под наблюдением специалистов», — сообщает Краснодарский ЦГМС.

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Развитие почвенной засухи началось в конце мая в северных районах Кубани. Уже тогда запасы влаги под озимыми культурами понизились до критических значений.

Власти Краснодарского края рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации в северных районах региона в связи с продолжающейся засухой.

Ранее эколог Вениамин Голубитченко отметил, что из-за засушливых зимы и весны дефицит влаги в крае составил 50%.

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Брюховецкий район Ейский район Каневской район Крыловский район Кущёвский район Ленинградский район Погода Приморско-Ахтарский район Сельское хозяйство Староминский район Щербиновский район

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