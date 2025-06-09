Урожай под угрозой? Опасный уровень засухи фиксируют в девяти районах Краснодарского края
Засуха критического уровня сохраняется на Кубани
8 июня Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что на девяти территориях Кубани специалисты фиксируют опасную почвенную засуху под озимыми культурами. Речь о Каневском, Ейском, Щербиновском, Староминском, Кущевском, Ленинградском, Крыловском, Брюховецком и Приморско-Ахтарском районах.
«Почвенная засуха — это серьезное агрометеорологическое явление, способное повлиять на развитие сельскохозяйственных культур и будущий урожай. Ситуация продолжает находиться под наблюдением специалистов», — сообщает Краснодарский ЦГМС.
Читайте также:
Развитие почвенной засухи началось в конце мая в северных районах Кубани. Уже тогда запасы влаги под озимыми культурами понизились до критических значений.
Власти Краснодарского края рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации в северных районах региона в связи с продолжающейся засухой.
Ранее эколог Вениамин Голубитченко отметил, что из-за засушливых зимы и весны дефицит влаги в крае составил 50%.
Как писали Юга.ру, жара в Анапе на выходных побила сразу два температурных рекорда.