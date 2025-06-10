В Краснодарском крае жара доходит до 36 °C. Чем опасен ультрафиолет и как защититься от солнца?

Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что 9 июня температура воздуха в Краснодарском крае достигла 36 °С. Вода в Черном море прогрелась до 22 °С, а в Азовском — до 25 °С. По данным специалиста, в летний период активизируется ультрафиолет, который в умеренных количествах способствуют выработке витамина D, а в избыточных — провоцирует ожоги, старение, пигментацию кожи, болезни глаз и онкологию.

Ультрафиолетовое излучение (УФ-излучение) — это невидимые для человеческого глаза лучи, которые исходят от Солнца. Интенсивность УФ-излучения меняется в течение дня и времени года. Оно зависит от высоты Солнца над горизонтом, географической широты места, состояния облачного покрова и озонового слоя, а также возможности отражения УФ-лучей.

Для защиты Михаил Леус советует следить за временем, проведенным под солнечными лучами, и пользоваться солнцезащитными кремами.



Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Кубанским новостям», что в ближайшие дни на юге России индекс УФ-излучения будет очень высокий — на уровне 8 единиц.

«На юге европейской России будет солнечно в ближайшие дни. Опасное солнце: восьмая степень ультрафиолета, это очень серьезно. Есть риски не загореть, а сгореть, нужно быть аккуратнее», — прокомментировал метеоролог.



Заведующая кафедрой клинической иммунологии и аллергологии СГМУ Минздрава России Инна Гамова рассказала о негативных последствиях ультрафиолета. По ее словам, УФ-излучение оказывает разрушительное действие на клетки кожи, ускоряя фотостарение и провоцирует развитие злокачественных новообразований (прежде всего меланомы и базальноклеточной карциномы):



«Ряд научных исследований показал, что воздействие УФ-излучения обычного для окружающей среды уровня изменяет активность и распределение ряда клеток, отвечающих за «запуск» иммунного ответа нашего организма. То есть, под влиянием солнца может возрасти риск заболевания вирусными, бактериальными, паразитарными и грибковыми инфекциями».



Инна Гамова отметила, что различные типы кожи требуют индивидуального подхода к выбору защитных средств и длительности безопасного пребывания на солнце, так как по-разному синтезуют защитный пигмент меланин.



Меры предосторожности от Минздрава РФ:

ограничивать время пребывания на солнце;

использовать солнцезащитные кремы;

носить солнцезащитную одежду и головные уборы;

минимизировать время пребывания на открытых пространствах в часы наибольшей солнечной активности.

«Тем, кто не собирается отказываться от красивого загара, наименее опасным временем для принятия солнечных ванн считается период до 10:00 или после 16:00-17:00, когда солнечная активности минимальна. Хотя уже давно доказано, что загореть и даже сгореть можно и в тени, а солнечные лучи пагубно воздействуют на кожу лица даже зимой», — напомнил эксперт СГМУ Минздрава России.

Специалисты заявили, что пребывание в тени не защищает от вредных воздействий. Даже слабое освещение способно вызвать негативные реакции на коже, особенно на лице.