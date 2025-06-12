В Ростовской области выпустили габробраконов для защиты льняных полей

10 июня телеграм-канал «Ресайкл» сообщил о выпуске насекомых габробраконов на ростовские льяные поля. Насекомых-хищников используют вместо химикатов для защиты растений от гусеницы льняной плодожорки-листовертки.

По словам зоолога Александра Евсюкова, гусеница питается коробочками льна, выедает семена и перегородки. В отличии от инсектицидов, которые могут убивать пчел и других насекомых, использование габробраконов позволяет точечно и экологически безопасно бороться с паразитами.

Зоолог отметил, что перепончатокрылый габробракон может справиться не только с гусеницами-плодорожками, но и с другими вредителями. Однако использование габробраконов — дорогостоящий и трудозатратный способ борьбы с льняными паразитами.

В природе количество габробраконов недостаточно для его использования в сельском хозяйстве. Поэтому перепончатокрылых насекомых выращивают искусственно и продают. При этом габробраконов выпускают в больших количествах — они часто разлетаются и могут оказаться вне зоны обитания гусениц-плодожорок.