В Ростовской области выпустили габробраконов для защиты льняных полей

Ростовская область

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  • © Фото Амины Ибрагимовой, Юга.ру
    © Фото Амины Ибрагимовой, Юга.ру

На ростовские поля выпустили насекомых-защитников, которые борются с гусеницей-плодожоркой

10 июня телеграм-канал «Ресайкл» сообщил о выпуске насекомых габробраконов на ростовские льяные поля. Насекомых-хищников используют вместо химикатов для защиты растений от гусеницы льняной плодожорки-листовертки. 

Напомним, 28 мая Россельхозцентр по Ростовской области сообщил, что на посевах масличного льна выявлены гусеницы льняные плодожорки-листовертки. 

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По словам зоолога Александра Евсюкова, гусеница питается коробочками льна, выедает семена и перегородки. В отличии от инсектицидов, которые могут убивать пчел и других насекомых, использование габробраконов позволяет точечно и экологически безопасно бороться с паразитами. 

Зоолог отметил, что перепончатокрылый габробракон может справиться не только с гусеницами-плодорожками, но и с другими вредителями. Однако использование габробраконов — дорогостоящий и трудозатратный способ борьбы с льняными паразитами.

В природе количество габробраконов недостаточно для его использования в сельском хозяйстве. Поэтому перепончатокрылых насекомых выращивают искусственно и продают. При этом габробраконов выпускают в больших количествах — они часто разлетаются и могут оказаться вне зоны обитания гусениц-плодожорок.

Как писали Юга.ру, опасный уровень засухи фиксируют в девяти районах Краснодарского края. 

Насекомые Растениеводство Ростовская область Сельское хозяйство Экология

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