«Город умирающих пальм, магнолий и кипарисов». Экзотические растения Сочи оказались под угрозой исчезновения

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Сочи инвазивные вредители могут погубить сотни тысяч экзотических растений

9 июня «Коммерсантъ» сообщил, что в Сочи сотни тысяч экзотических растений находятся под угрозой гибели. В их числе пальмы, кипарисы, магнолии, туи, лавр и можжевельник.

По словам кандидата сельскохозяйственных наук Игоря Гутиева, это произошло из-за отсутствие фитосанитарного контроля при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года. На курорт завезли растения из итальянских и испанских питомников, с которыми проникли опасные вредители: кипарисовая златка, кипарисовый лубоед, древесник многоядный, уругвайская огневка и красный долгоносик.

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В Сочи у перечисленных вредителей нет естественных врагов, поэтому насекомые быстро адаптировались к субтропическому климату. Ко всему прочему, специалисты обрабатывали от паразитов только популярные прогулочные зоны. Из-за этого насекомые распространились по всему городу.

Игорь Гутиев добавил, что уже в 2026 году вредители уничтожат практически все пальмы, кипарисы и магнолии на курорте.

Доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ, член бюро МОО «Экспертный совет по заповедному делу» Борис Туниев, считает, что в случае с кипарисами, туями и можжевельниками предпринимать действенные меры сегодня практически невозможно. Поможет только создание спасительной инновационной методики.

«С пальмами должна быть разработана единая стратегия борьбы с бурильщиком и красным долгоносиком. Разделение городских территорий на придомовые и общегородские недопустимо, борьбу надо вести одновременно и всем миром. Точечные усилия городской администрации не приведут к желаемому результату», — заявил эксперт.

Гутиев рассказал, что бедственное положение сложилось с магнолиями, практически по всему городу поврежденными древесником многоядным. Самые сильные повреждения растений специалист наблюдает на улицах Гагарина, Ромашек, Курортном проспекте и Цветном бульваре.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае после зимы погибло до 80% пчел.

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