Канатную дорогу в Сочи закроют на ремонт в конце июня

Сочинскую канатную дорогу снова закроют на ремонтные работы. После прошлого ремонта она проработала год

Телеграм-канал Сочинского национального парка сообщил о планируемом закрытии канатной дороги в «Дендрарии» на масштабный ремонт. Закрытие ожидается в конце июня.

По данным Сочинского национального парка, канатная дорога будет закрыта около месяца. Однако замдиректора по экологическому просвещению ФГБУ «Сочинский национальный парк» Полина Смирнова сообщила «Югополису», что ремонтные работы продлятся три месяца.

Напомним, что сочинскую канатную дорогу закрывали на капитальный ремонт в апреле 2023 года. В обновленном виде она начала работать в мае 2024 года, но спустя 8 месяцев, в январе 2025-го, Сочинский национальный парк объявил тендер на ремонт сооружения. Тогда стоимость контракта составляла 56 млн 816 тыс. 732 рубля.

По словам Полины Смирновой, во время прошлого капитального ремонта был усилен канат, но уже тогда было ясно, что он требует замены. С обновлением каната возникли трудности из-за ушедших с российского рынка основных компаний, обслуживающих подобные механизмы. Смирнова отметила, что на данный момент проблема решена и проведен процесс закупок.

Канатная дорога, связывающая Курортный проспект и парк «Дендрарий», была открыта 7 июня 1977 года. Подвесная трасса длиной 897 метров позволяет подняться на высоту 172 метра над уровнем моря за пять минут.