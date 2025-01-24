Канатную дорогу в центре Сочи снова закроют на ремонт. Он обойдется в 56 млн. рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • Канатная дорога над сочинским дендрарием © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Канатная дорога над сочинским дендрарием © Фото Антона Быкова, Юга.ру

После предыдущего ремонта подъемник в сочинском «Дендрарии» проработал всего 8 месяцев

22 января Сочинский национальный парк объявил тендер на ремонт канатной дороги, которая связывает Курортный проспект и парк «Дендрарий». Информация появилась на платформе RosTender.info.

Исполнителю предстоит заменить несущие и тяговые канаты в головной и хвостовой частях. В документе говорится, что на подрядчике будет лежать ответственность за любые нарушения, связанные с природоохранным законодательством.

Читайте также:

Стартовая стоимость контракта составляет 56 млн 816 тыс. 732 рубля. Предусмотрен аванс в размере 30%, оставшуюся сумму исполнитель получит после выполнения работ.

Заявки на участие в тендере принимаются до 7 февраля, итоги подведут 12 февраля.

Напомним, эту канатную дорогу уже закрывали на ремонт, она открылась в мае 2024 года. Подвесная трасса длиной 897 метров позволяет подняться на высоту 172 метра над уровнем моря за пять минут.

Как писали Юга.ру, вице-президент альянса турагентств Ованес Мкртчян считает, что к летнему сезону отдых в Сочи подорожает на 30%.

Деньги Курорты и туризм Сочи

Новости

Канатную дорогу в центре Сочи снова закроют на ремонт. Он обойдется в 56 млн. рублей
В Краснодарском крае выходные будут облачными и дождливыми. Но немного потеплеет
Загрязненные пляжи Анапы обещают полностью восстановить к лету 2026 года
Художественный музей презентует настольную игру об историческом центре Краснодара
Хиты Лепса, Агутина, Тимати. Вышел трейлер музыкальной комедии «Плагиатор»
Инсталляции, живопись, керамика и цифровые работы. В Краснодаре откроется выставка «Свидетели времени»

Лента новостей

Депутат предложил переименовать Черное море в Русское
Вчера, 16:12
Депутат предложил переименовать Черное море в Русское
Узнали, откуда взялось такое название и были ли другие
Новую трамвайную ветку на Западном обходе не достроили в конце 2024 года
Вчера, 15:15
Новую трамвайную ветку на Западном обходе не достроили в конце 2024 года
Что случилось и когда закончат работы?
Дед Мороз гасит Вифлеемскую звезду
22 января, 10:00
Дед Мороз гасит Вифлеемскую звезду
Как российский Новый год связан с борьбой с традиционными ценностями

Реклама на сайте