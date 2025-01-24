Канатную дорогу в центре Сочи снова закроют на ремонт. Он обойдется в 56 млн. рублей

После предыдущего ремонта подъемник в сочинском «Дендрарии» проработал всего 8 месяцев

22 января Сочинский национальный парк объявил тендер на ремонт канатной дороги, которая связывает Курортный проспект и парк «Дендрарий». Информация появилась на платформе RosTender.info. Исполнителю предстоит заменить несущие и тяговые канаты в головной и хвостовой частях. В документе говорится, что на подрядчике будет лежать ответственность за любые нарушения, связанные с природоохранным законодательством.

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Стартовая стоимость контракта составляет 56 млн 816 тыс. 732 рубля. Предусмотрен аванс в размере 30%, оставшуюся сумму исполнитель получит после выполнения работ. Заявки на участие в тендере принимаются до 7 февраля, итоги подведут 12 февраля. Напомним, эту канатную дорогу уже закрывали на ремонт, она открылась в мае 2024 года. Подвесная трасса длиной 897 метров позволяет подняться на высоту 172 метра над уровнем моря за пять минут.