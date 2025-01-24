Канатную дорогу в центре Сочи снова закроют на ремонт. Он обойдется в 56 млн. рублей
После предыдущего ремонта подъемник в сочинском «Дендрарии» проработал всего 8 месяцев
22 января Сочинский национальный парк объявил тендер на ремонт канатной дороги, которая связывает Курортный проспект и парк «Дендрарий». Информация появилась на платформе RosTender.info.
Исполнителю предстоит заменить несущие и тяговые канаты в головной и хвостовой частях. В документе говорится, что на подрядчике будет лежать ответственность за любые нарушения, связанные с природоохранным законодательством.
Стартовая стоимость контракта составляет 56 млн 816 тыс. 732 рубля. Предусмотрен аванс в размере 30%, оставшуюся сумму исполнитель получит после выполнения работ.
Заявки на участие в тендере принимаются до 7 февраля, итоги подведут 12 февраля.
Напомним, эту канатную дорогу уже закрывали на ремонт, она открылась в мае 2024 года. Подвесная трасса длиной 897 метров позволяет подняться на высоту 172 метра над уровнем моря за пять минут.
Как писали Юга.ру, вице-президент альянса турагентств Ованес Мкртчян считает, что к летнему сезону отдых в Сочи подорожает на 30%.