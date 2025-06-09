Жара в Анапе на выходных побила сразу два температурных рекорда
7 и 8 июня воздух в Анапе прогрелся почти до 32 °С
7 июня портал «Погода и климат» зафиксировал в Анапе температурный рекорд. В субботу воздух на курорте прогрелся до 31,8 °С. Это на 2,6 °С больше, чем максимальная жара 1969 года.
На следующий день, 8 июня, воздух в городе раскалился до 31,9 °С. Этого оказалось достаточно, чтобы превзойти рекорд 37-летней давности. В тот день в 1988 году термометры показали 29,6 °С.
Анапский блогер Юрий Озаровский сообщил, что люди продолжают купаться в море. Туристы заполонили пляжи, многие отдыхающие пренебрегают действующими запретами на купание.
Ранее глава минздрава Кубани Евгений Филиппов предупредил об опасности мазутных пляжей Анапы. При контакте с нефтепродуктами могут возникнуть высыпания, аллергия и проблемы с дыханием.
Ситуацию осложняют гниющие водоросли на побережье. В этом сезоне камка окрасила в зеленый цвет пляжи Анапы гораздо раньше обычного.
Как писали Юга.ру, 9 и 10 июня воздух в Краснодарском крае прогреется до 30-35 °С.