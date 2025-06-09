Жара в Анапе на выходных побила сразу два температурных рекорда

7 и 8 июня воздух в Анапе прогрелся почти до 32 °С

7 июня портал «Погода и климат» зафиксировал в Анапе температурный рекорд. В субботу воздух на курорте прогрелся до 31,8 °С. Это на 2,6 °С больше, чем максимальная жара 1969 года.

На следующий день, 8 июня, воздух в городе раскалился до 31,9 °С. Этого оказалось достаточно, чтобы превзойти рекорд 37-летней давности. В тот день в 1988 году термометры показали 29,6 °С.

Анапский блогер Юрий Озаровский сообщил, что люди продолжают купаться в море. Туристы заполонили пляжи, многие отдыхающие пренебрегают действующими запретами на купание.