Кемпинги, пляжи и горнолыжные трассы Краснодарского края будут получать «звезды»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В России приняли закон об обязательной классификации гостиниц, лыжных трасс и пляжей

21 ноября «Парламентская газета» сообщила, что Госдума приняла закон об обязательной классификации объектов туризма.

Документ предусматривает создание единого реестра. В него войдут средства размещения, в том числе кемпинги и глэмпинги, пляжи и горнолыжные трассы. Неклассифицированным объектам запретят оказывать услуги и рекламироваться.

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Исключение составят детские лагеря, социальные и реабилитационные учреждения, паломнические центры, санатории силовых ведомств, служебные квартиры и общежития, фермерские хозяйства, принимающие туристов.

Классифицировать будут в два этапа. На первом владельцы самостоятельно внесут свои объекты в реестр. На втором — аккредитованный эксперт даст им оценку — «звезды».

Как писали Юга.ру, Минэкономразвития и власти Краснодарского края разработают правила поведения туристов на горнолыжных курортах.

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