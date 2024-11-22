Кемпинги, пляжи и горнолыжные трассы Краснодарского края будут получать «звезды»
В России приняли закон об обязательной классификации гостиниц, лыжных трасс и пляжей
21 ноября «Парламентская газета» сообщила, что Госдума приняла закон об обязательной классификации объектов туризма.
Документ предусматривает создание единого реестра. В него войдут средства размещения, в том числе кемпинги и глэмпинги, пляжи и горнолыжные трассы. Неклассифицированным объектам запретят оказывать услуги и рекламироваться.
Исключение составят детские лагеря, социальные и реабилитационные учреждения, паломнические центры, санатории силовых ведомств, служебные квартиры и общежития, фермерские хозяйства, принимающие туристов.
Классифицировать будут в два этапа. На первом владельцы самостоятельно внесут свои объекты в реестр. На втором — аккредитованный эксперт даст им оценку — «звезды».
Как писали Юга.ру, Минэкономразвития и власти Краснодарского края разработают правила поведения туристов на горнолыжных курортах.