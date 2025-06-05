Трасса М-4 «Дон» вошла в список самых дорогих в России. Проезд из Москвы до Сочи обойдется в 5,8 тыс. рублей

Замыкает пятерку трасса М-4 «Дон» — 5 рублей за 1 километр пути. При этом из всех трасс в списке у М-4 наибольшая протяженность платных участков — 1105 км.

Дешевле всего можно проехать по Московскому скоростному диаметру (0,9 рублей за 1 километр). Следом идут обход Тольятти (3 рубля), Алекссевское-Альметьевск (4,4 рубля), М-3 «Украина» (4,5 рубля).

Сервис 2ГИС составил рейтинг российских дорог по стоимости проезда по основным платным магистралям. Приложение показывает точную цену, учитывая точку въезда и время суток.

Самыми дорогими стали трасса М-11 (от 15 до 58 км) — 25 рублей за 1 км, Проспект Багратиона и Северный обход Одинцова (30 рублей) и Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге (32 рубля).

Кроме того, специалисты рассчитали, во сколько обойдется поездка из Москвы в популярные туристические направления. Дешевле всего из столицы доехать до Нижнего Новгорода — почти 2,5 тыс. рублей. Путь до Казани или Кисловодска будет стоить около 5 тыс. рублей.

Лидерами по стоимости проезда стали Санкт-Петербург и Сочи. За комфорт и скорость придется заплатить 5,7 и 5,8 тыс. рублей соответственно.