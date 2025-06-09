В Краснодаре пройдет акустический квартирник «Творец и муза»

Состоится выступление Александра Лазарева (фортепиано) и Юлии Сологубовой (вокал). Помимо музыкальных композиций прозвучат монологи и стихи о любви, времени, страхе и многом другом.

«Если вы готовы отключиться от условностей и погрузиться в чувственный мир творчества — нам по пути. Это концерт для всех, кто верит в силу искусства и хочет пробудить в себе и творца, и музу. Приходите с супругами, подругами, любимыми или в одиночку — здесь каждый обретет свой смысл», — приглашают организаторы.

Квартирник начнется 18 июня в 19:00 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.