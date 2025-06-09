В Краснодаре пройдет акустический квартирник «Творец и муза»
В Краснодаре состоится концерт Юлии Сологубовой и Александра Лазарева (16+)
Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 18 июня философско-акустический квартирник «Творец и муза». Организаторы называют формат мероприятия путешествием вглубь себя.
Состоится выступление Александра Лазарева (фортепиано) и Юлии Сологубовой (вокал). Помимо музыкальных композиций прозвучат монологи и стихи о любви, времени, страхе и многом другом.
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«Если вы готовы отключиться от условностей и погрузиться в чувственный мир творчества — нам по пути. Это концерт для всех, кто верит в силу искусства и хочет пробудить в себе и творца, и музу. Приходите с супругами, подругами, любимыми или в одиночку — здесь каждый обретет свой смысл», — приглашают организаторы.
Квартирник начнется 18 июня в 19:00 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
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