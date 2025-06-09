В Краснодаре пройдет акустический квартирник «Творец и муза»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре состоится концерт Юлии Сологубовой и Александра Лазарева (16+)

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 18 июня философско-акустический квартирник «Творец и муза». Организаторы называют формат мероприятия путешествием вглубь себя.

Состоится выступление Александра Лазарева (фортепиано) и Юлии Сологубовой (вокал). Помимо музыкальных композиций прозвучат монологи и стихи о любви, времени, страхе и многом другом.

Читайте также:

«Если вы готовы отключиться от условностей и погрузиться в чувственный мир творчества — нам по пути. Это концерт для всех, кто верит в силу искусства и хочет пробудить в себе и творца, и музу. Приходите с супругами, подругами, любимыми или в одиночку — здесь каждый обретет свой смысл», — приглашают организаторы.

Квартирник начнется 18 июня в 19:00 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 11 июня пройдет лекция «Стивен Спилберг: чудо, иллюзия и приключения».

Афиша Искусство Концерты Краснодар Музыка отдых Развлечения События

Новости

Жара в Анапе на выходных побила сразу два температурных рекорда
Жара до 35 °С: какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели
В Краснодаре пройдет акустический квартирник «Творец и муза»
Аэропорт Сочи возобновил регулярные рейсы в Бодрум. Лайнеры не летали в турецкий курорт два года
В Сочи зацвело дерево-бритва. Оно пахнет нашатырным спиртом и мазью Вишневского
В Краснодаре в кино показывают феминистский боди-хоррор «Гадкая сестра»

Лента новостей

Реклама на сайте