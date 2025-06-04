Краснодарцев приглашают на лекцию о режиссере Стивене Спилберге

Слушатели узнают, как режиссер сочетает блокбастер и авторское высказывание, как работает с точкой зрения персонажа и выстраивает эмоциональное напряжение. Участники разберут, как эволюционировал его режиссерский почерк, что делает стиль узнаваемым и почему Спилберг остается одним из главных рассказчиков в современном кино.

«Кино Спилберга помогает нам видеть мир с широко раскрытыми глазами. Его истории проникают прямо в сердце: будь то приключение, драма или научная фантастика. Он умеет находить чудо в простом, страх — в обыденном, а человечность — в самых неожиданных сюжетах», — считает Кира Кац.

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Стивен Спилберг — самый коммерчески успешный режиссер в истории мирового кинематографа. Он с одинаковым успехом снимает приключенческие и фантастические блокбастеры, социальные и исторические драмы, а также детское кино. На его счету ленты «Челюсти», «Инопланетянин», серия «Индиана Джонс», «Список Шиндлера», «Война миров».

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