Юрий Григорович, Александр Петров, Джузеппе Верди. В Краснодаре в июне пройдут «Волшебные вечера»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре в кино будут показывать оперу, спектакль, фильм-выставку и балет (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».

На широком экране в июне можно будет посмотреть спектакль, оперу, фильм-выставку и балет. Узнать подробности можно на сайте.

Краснодарский Новый театр кукол переехал в здание, где был ЦСИ «Типография»*:

Расписание кинопоказов:

  • 5 июня — балет «Спящая красавица» (6+), Большой театр (Москва), хореография Мариуса Петипа в редакции Юрия Григоровича, дирижер Валерий Гергиев;
  • 12 июня — спектакль «Вишневый сад» (16+), Московский драматический театр имени Пушкина, режиссер Владимир Мирзоев, в главных ролях Александр Петров и Виктория Исакова;
  • 19 июня — документальный фильм-выставка «Тайная жизнь Уффици» (16+), показано закулисье одной из старейших галерей мира;
  • 26 июня — опера «Травиата» (16+), Московский музыкальный театр «Геликон-опера», режиссер Дмитрий Бертман, постановка идет на итальянском языке с русскими субтитрами.

Как писали Юга.ру, Ярославский драмтеатр приедет на гастроли в Краснодар.

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