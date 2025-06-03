Юрий Григорович, Александр Петров, Джузеппе Верди. В Краснодаре в июне пройдут «Волшебные вечера»

В Краснодаре в кино будут показывать оперу, спектакль, фильм-выставку и балет (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На широком экране в июне можно будет посмотреть спектакль, оперу, фильм-выставку и балет. Узнать подробности можно на сайте.

Краснодарский Новый театр кукол переехал в здание, где был ЦСИ «Типография»*: Какие спектакли покажут этим летом?

Расписание кинопоказов: 5 июня — балет «Спящая красавица» (6+), Большой театр (Москва), хореография Мариуса Петипа в редакции Юрия Григоровича, дирижер Валерий Гергиев;

12 июня — спектакль «Вишневый сад» (16+), Московский драматический театр имени Пушкина, режиссер Владимир Мирзоев, в главных ролях Александр Петров и Виктория Исакова;

19 июня — документальный фильм-выставка «Тайная жизнь Уффици» (16+), показано закулисье одной из старейших галерей мира;

26 июня — опера «Травиата» (16+), Московский музыкальный театр «Геликон-опера», режиссер Дмитрий Бертман, постановка идет на итальянском языке с русскими субтитрами.