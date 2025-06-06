В Темрюке вторые сутки горит мусорный полигон. Площадь пожара достигла почти 800 кв. метров

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Темрюк инфо Темрюк, Тамань, Голубицкая 18+»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Темрюк инфо Темрюк, Тамань, Голубицкая 18+»

В Темрюке второй день тушат пожар на свалке

Предыстория. Вечером 5 июня в телеграм-канале «Темрюк инфо» появилось видео, на котором видно горящий мусорный полигон. Позже стало известно, что огонь охватил 800 кв. метров территории.

6 июня «Коммерсант» со ссылкой на региональный МЧС сообщил, что тушение свалки в Темрюке продолжается.

В ликвидации задействованы пять самосвалов, два бульдозера и десять пожарников. Места возгорания засыпают грунтом. Площадь пожара не уточняется.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске больше месяца не могли потушить мусорный полигон на горе Щелба. Позже местные жители нашли на свалке песок с мазутом.

В 2024 году власти говорили о рекультивации полигона. Однако 3 апреля 2025-го стало известно, что мусорный полигон будут расширять. Работы оценили в 1,1 млрд рублей.

Мусор МЧС Пожары Темрюкский район Экология

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