В Темрюке вторые сутки горит мусорный полигон. Площадь пожара достигла почти 800 кв. метров

В Темрюке второй день тушат пожар на свалке

В ликвидации задействованы пять самосвалов, два бульдозера и десять пожарников. Места возгорания засыпают грунтом. Площадь пожара не уточняется.

6 июня «Коммерсант» со ссылкой на региональный МЧС сообщил , что тушение свалки в Темрюке продолжается.

Предыстория. Вечером 5 июня в телеграм-канале «Темрюк инфо» появилось видео, на котором видно горящий мусорный полигон. Позже стало известно, что огонь охватил 800 кв. метров территории.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске больше месяца не могли потушить мусорный полигон на горе Щелба. Позже местные жители нашли на свалке песок с мазутом.

В 2024 году власти говорили о рекультивации полигона. Однако 3 апреля 2025-го стало известно, что мусорный полигон будут расширять. Работы оценили в 1,1 млрд рублей.