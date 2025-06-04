Жители Анапы взяли пробы морской воды на двух пляжах. В районе Высокого берега есть запах нефтепродуктов

3 июня эколог Роман Пукалов сообщил в своем телеграм-канале, что местная жительница отобрала морскую воду с пляжа под Высоким берегом в Анапе. После ночи отстаивания в бутылке появился запах нефтепродуктов. Специалист отметил, что на вид вода в море была прозрачная и ничем не пахла.

Аналогичный эксперимент провела еще одна жительница, взяв пробы в районе Большого Утриша. Она принесла отстоявшую ночь бутылку с водой в офис и предложила всем дать оценку. Никто не почувствовал запах нефтепродуктов.



«Всем офисом понюхали, кто-то почувствовал слабый запах йода, и все. Запаха нефтепродуктов нет», — поделилась она.



Роман Пукалов рассказал, как проверить морскую воду на наличие нефтепродуктов самостоятельно:

отобрать пробу в чистую стеклянную посуду под пробку, которая должна плотно закрываться, три раза сполоснуть в морской воде до отбора основной пробы;

глубина отбора пробы у берега 0-5 см, не собирать пленку с поверхности;

набрать половину бутылки 0,5 л из-под Нарзана, Боржоми и т.д.;

на ночь убрать в темное место, температура не принципиальна, не трясти;

проба должна отстояться, если нефтепродукты есть, то утром появится запах;

снять два видео отбора проб и реакцию на утреннее тестирование запаха;

зафиксировать на картах место отбора пробы.

«Важно. Не кидайтесь сломя голову купаться в том месте, где от вчерашней пробы запаха не было. Во-первых, за ночь ситуация с изменением направления ветра и температуры тоже могла поменяться. Во-вторых, купание может быть разрешено только после открытия пляжа Роспотребнадзором. Он много проб берет, и анализирует их не органолептическим методом, а в химической лаборатории», — отметил эколог.