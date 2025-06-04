Предмет «Духовно-нравственная культура России» будут преподавать в школах с 2026 года

Вся Россия

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  • © Фото gpointstudio, ru.freepik.com
    © Фото gpointstudio, ru.freepik.com

Дисциплина о духовно-нравственных ценностях русской и российской цивилизации появится в программе для 5-х, 6-х и 7-х классов

Напомним, что дисциплину «Основы духовно-нравственной культуры народов России» преподавали в школах с сентября 2015 года в виде предметной области, но учебные предметы для нее не были описаны в стандартах. В сентябре 2022 года стало известно, что с 2023 года у 5–9-х классов появится предмет с таким названием.

В марте 2024 года Минпросвещения предложило с 1 сентября 2025 года исключить «Основы духовно-нравственной культуры народов России» из программы, а вместо предмета ввести учебный курс «История родного края». 

Тогда об исключении предмета из программы негативно высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл, назвав решение «волюнтаризмом». Позднее патриарх встретился с министром просвещения Сергеем Кравцовым «в целях согласования позиций».

В январе 2025 года стало известно об исключении «Основ духовно-нравственной культуры народов России» и введении с 2026 года нового учебного предмета «Духовно-нравственная культура России».

3 июня ТАСС сообщило о возвращении предмета «Духовно-нравственная культура России» в обязательную школьную программу 5-х, 6-х и 7-х классов. Предмет начнут преподавать с 1 сентября 2026 года. 

Для 5-х классов на дисциплину будет отведено 17 часов, а для 6-х и 7-х классов по 34 часа.

«Каждый третий либо пробовал, либо видел, как при нем употребляют наркотики»:

Рукописи учебников планируют подготовить к ноябрю 2025 года. Их разработкой занимается Московский педагогический государственный университет и Русская православная церковь в лице митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

По словам ректора МГПУ Алексея Лубкова, содержание курса будет касаться духовно-нравственных ценностей русской и российской цивилизации — через деятельность героев, через их жизнеописание и их подвиги.

Он отметил, что помимо работы над учебниками, также ведется проработка методических пособий и видеопособий, благодаря которым «курс будет интереснее».

Как писали Юга.ру, обществознание уберут из школьной программы 6-х, 7-х, а затем и 8-х классов. 

Дети Министерство образования и науки России Образование Религия Школа Школьники

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