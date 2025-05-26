Обществознание уберут из школьной программы 6-х, 7-х, а затем и 8-х классов

Учебные часы обществознания заменят уроками истории

25 мая «РИА Новости» сообщили об исключении обществознания из школьной программы шестых, седьмых и восьмых классов. Об этом изданию сообщили в Минпросвещения РФ. Соответствующий приказ был подписан еще в апреле 2024 года, но даты нововедений стали известны только спустя год.

«Каждый третий либо пробовал, либо видел, как при нем употребляют наркотики»: Анонимные монологи кубанских школьников о ЕГЭ, «Разговорах о важном», тратах и зависимостях

С 1 сентября 2025 года обществознание уберут из школьной программы для 6-х и 7-х классов, а с 1 сентября 2026 года уроков не будет и у 8-х классов.

Последние годы обществознание в 6-9-х классах преподавали раз в неделю. Освободившиеся учебные часы займут уроками истории, их количество увеличится в полтора раза — с 340 до 476.