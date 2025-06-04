Кинотеатры Краснодара показывают финальную часть «Миссия невыполнима», но под другим названием

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Миссия невыполнима 8» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Миссия невыполнима 8» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

В краснодарских кинотеатрах показывают фильм о последней миссии спецагента Итана Ханта (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» с 31 мая показывает фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Ленту демонстрируют в формате 2D под названием «Запомни этот вечер».

«Запомни: в этот вечер твоя финальная миссия выполнима», — говорится в описании фильма.

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Боевик стал прямым продолжением предыдущей части, вышедшей в 2023 году. Агент IMF Итан Хант вступает в противостояние с искусственным интеллектом под названием «Сущность». Параллельно он пытается остановить своего старого врага.

Режиссером новинки выступил обладатель «Оскара» Кристофер Маккуорри («Подозрительные лица»). Главную роль в ленте по традиции исполнил Том Круз. Вместе с актером снялись Хейли Этвелл, Винг Реймз, Саймон Пегг, Ванесса Кирби, Пом Клементьефф и Анджела Бассетт.

За две недели проката последний фильм франшизы заработал 350 млн долларов. При этом бюджет картины оценивают в 400 млн долларов. Зрители и критики приняли боевик тепло. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 80% публикаций положительные.

Как писали Юга.ру, в краснодарских кинотеатрах показывают ремейк мультфильма «Лило и Стич» под названием «Сказка на ночь». 

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Кинотеатры Краснодара показывают финальную часть «Миссия невыполнима», но под другим названием
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