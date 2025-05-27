Кинотеатры Краснодара покажут «Лило и Стич» студии Disney, но под другим названием

Сеть кинотеатров «Монитор» с 31 мая будет показывать мультфильм «Лило и Стич». Картина выйдет в формате 2D под названием «Сказка на ночь».

«Лиловый друг достичь поможет одинокой девочке дружбы, любви, опоры и преобразить мир внутри и снаружи», — говорится в описании фильма на сайте «Монитора».

«Лило и Стич» — ремейк одноименной ленты, вышедшей в 2002 году. Картина рассказывает о маленьком инопланетянине под названием Эксперимент 626, которого искусственно создал и поместил под стражу ученый Джамба Джукиба. Монстрику удается сбежать из тюрьмы, и он оказывается на Земле — на Гавайях.