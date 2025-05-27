Кинотеатры Краснодара покажут «Лило и Стич» студии Disney, но под другим названием
В краснодарских кинотеатрах покажут ремейк мультфильма «Лило и Стич» (6+)
Сеть кинотеатров «Монитор» с 31 мая будет показывать мультфильм «Лило и Стич». Картина выйдет в формате 2D под названием «Сказка на ночь».
«Лиловый друг достичь поможет одинокой девочке дружбы, любви, опоры и преобразить мир внутри и снаружи», — говорится в описании фильма на сайте «Монитора».
«Лило и Стич» — ремейк одноименной ленты, вышедшей в 2002 году. Картина рассказывает о маленьком инопланетянине под названием Эксперимент 626, которого искусственно создал и поместил под стражу ученый Джамба Джукиба. Монстрику удается сбежать из тюрьмы, и он оказывается на Земле — на Гавайях.
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Вслед за ним на Землю отправляется доктор Джукиба и агент Венди Пликли. Укрываясь от преследователей, Эксперимент 626 становится питомцем девочки Лило, которая живет со своей старшей сестрой Нани. Лило называет монстрика Стичем.
В новой версии мультфильма зрителей ожидают некоторые отклонения от классической истории. Режиссером ленты выступил Дин Флейшер-Кэмп, чья анимационная картина «Марсель, ракушка в ботинках» была номинирована на «Оскар» в 2023 году.
Показывать мультфильм будут в кинотеатрах «Монитор СБС» по улице Уральской, 79/1 и «Монитор на Красной Площади» по улице Дзержинского, 100. Билеты от 290 рублей.
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