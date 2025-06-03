В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о творчестве авангардиста Павла Филонова

Краснодарский край

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  • «Пир королей», Павел Филонов, 1913 год, Государственный Русский музей © Изображение находится в общественном достоянии
    «Пир королей», Павел Филонов, 1913 год, Государственный Русский музей © Изображение находится в общественном достоянии

Литератор и культуролог расскажет, как происходит рождение новых форм искусства (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 5 июня лекцию «Сингулярность исторической эпохи. Авангард. Филонов». Встречу проведет литератор, культуролог и поэт Сергей Зубарев.

Спикер расскажет, как происходит рождение новых форм искусства. Зубарев начнет с XV века, затем перейдет к художникам XIX века, потом — к русскому авангарду.

Для тех, кто хочет читать, но не успевает:

Культуролог обратится к творчеству Павла Филонова, который называл себя не художником, а исследователем. Он создал «аналитическое искусство» и считал, что картина развивается как живой организм.

Лекция начнется 5 июня в 18:30 по улице Коммунаров, 58 (галерея «Сантал»). Вход свободный. Количество мест ограничено, необходима регистрация по ссылке.

Павел Филонов принципиально не продавал своих картин. Реализовал он только несколько своих работ. Мастер мечтал о безвозмездной передаче всех своих произведений Советскому государству при условии создания на их основе музея аналитического искусства. Наследие Филонова насчитывает около 300 живописных и графических работ.

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара 14 июня пройдет этно-концерт коллектива Artisun. 

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В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о творчестве авангардиста Павла Филонова
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