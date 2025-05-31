Для тех, кто хочет читать, но не успевает. В Краснодаре пройдет антикнижный пикник

На антикнижном пикнике в краснодарском парке обсудят три книги (18+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 7 мая антикнижный пикник. Мероприятие проведут в рамках антикнижного клуба «Не читал, но обсуждаю» — он объединяет людей, которые хотят читать, но не успевают, или относятся к чтению как к сложному делу.

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«Антикнижный клуб превзошел сам себя по степени сибаритства и лени: в следующий раз мы встречаемся на природе. Устраиваем, так сказать, антикнижный пикник Антипикник. Античитательский», — пишут организаторы пикника.

На мероприятии обсудят три книги из разных разделов: классическое произведение «Дневник обольстителя» Серена Кьеркегора — сложный рефлективный текст от философа и теолога на спорную тему;

из массовой литературы выбрали роман «Убить пересмешника» Харпер Ли — произведение о свободе, взрослении, воспитании детей и взрослых, расовой дискриминации и истинной и разной морали;

малая проза представлена романом в рассказах «Питерские монстры» Веры Сороки — городское фэнтези, в котором рассказываются удивительные истории. Роман можно прочитать целиком или выбрать один или несколько рассказов. Пикник состоится 7 июня в 13:00 в парке «Солнечный остров» по улице Трамвайной, 2. Стоимость участия 300 рублей. Необходима регистрация.