«Симбиоз культур и жанров»: в Японском саду Краснодара пройдет этно-концерт

Японский сад в парке «Краснодар» анонсировал на 14 июня концерт музыкального коллектива Artisun. Трио выступит на сцене театра НО.

«Музыка Artisun — это симбиоз культур и жанров, глубина звучания и тонкость эмоций, которые трогают самые живые чувства. Этот концерт приоткроет окна в новые миры: колорит далеких стран, вдохновляющие природные пейзажи, образы людей и эхо событий оживут в музыкальных композициях», — пишут организаторы в анонсе концерта.

Музыкальный коллектив Artisun объединил трех человек:

концертмейстера камерного оркестра Елену Галицину — она играет на скрипке и эрху;

преподавателя и популяризатора этно-музыки Константина Бута, владеющего перкуссией и диджериду;

композитора и лауреата российских музыкальных конкурсов Руслана Смак, играющего на хэндпанах.

Концерт состоится 14 июня в 19:30. Стоимость билетов 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Слушатели также получают возможность зайти в Японский сад без очереди за 60 минут до начала мероприятия.