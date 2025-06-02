«Симбиоз культур и жанров»: в Японском саду Краснодара пройдет этно-концерт

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцев приглашают в Японский сад послушать этно-музыку коллектива Artisun (6+)

Японский сад в парке «Краснодар» анонсировал на 14 июня концерт музыкального коллектива Artisun. Трио выступит на сцене театра НО.

В Краснодаре в Японском саду появилась скульптура «утренней» девочки:

«Музыка Artisun — это симбиоз культур и жанров, глубина звучания и тонкость эмоций, которые трогают самые живые чувства. Этот концерт приоткроет окна в новые миры: колорит далеких стран, вдохновляющие природные пейзажи, образы людей и эхо событий оживут в музыкальных композициях», — пишут организаторы в анонсе концерта.

Музыкальный коллектив Artisun объединил трех человек:

  • концертмейстера камерного оркестра Елену Галицину — она играет на скрипке и эрху;
  • преподавателя и популяризатора этно-музыки Константина Бута, владеющего перкуссией и диджериду;
  • композитора и лауреата российских музыкальных конкурсов Руслана Смак, играющего на хэндпанах.

Концерт состоится 14 июня в 19:30. Стоимость билетов 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Слушатели также получают возможность зайти в Японский сад без очереди за 60 минут до начала мероприятия.

Как писали Юга.ру, 3 июня в Краснодаре пройдет вечер современного танца.

Афиша Концерты Краснодар Музыка События Японский сад

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