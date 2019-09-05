Майнер в Ингушетии украл электроэнергию на 130 млн рублей

«При помощи этих установок осуществлялось незаконное энергоснабжение стоящего неподалеку здания. При осмотре места энергетики нашли 1651 аппарат для получения криптовалюты», — сообщили в пресс-службе ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Сотрудники блока безопасности компании «Россети Северный Кавказ» обнаружили вблизи сельского поселения Плиево объект, на котором были установлены два трансформаторных пункта без технической разрешительной документациии.

По данным компании, майнер похитил энергии на 130 млн рублей. Эта сумма равна почти трети годового бюджета Назрановского района, на территории которого выявлен факт хищения. Ее хватило бы на масштабную реконструкцию электросетевого комплекса нескольких сел Ингушетии.

Информацию о происшествии передали в правоохранительные органы. Нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

В «Россетях» отметили, что это самый резонансный из всех случаев майнинг-хищений, которые специалисты выявили за последние полгода.