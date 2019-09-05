Майнер в Ингушетии украл электроэнергию на 130 млн рублей

Ингушетия

Распечатать

В Ингушетии выявили факт майтинг-хищения электроэнергии в особо крупном размере

Сотрудники блока безопасности компании «Россети Северный Кавказ» обнаружили вблизи сельского поселения Плиево объект, на котором были установлены два трансформаторных пункта без технической разрешительной документациии.

«При помощи этих установок осуществлялось незаконное энергоснабжение стоящего неподалеку здания. При осмотре места энергетики нашли 1651 аппарат для получения криптовалюты», — сообщили в пресс-службе ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Читайте также:

По данным компании, майнер похитил энергии на 130 млн рублей. Эта сумма равна почти трети годового бюджета Назрановского района, на территории которого выявлен факт хищения. Ее хватило бы на масштабную реконструкцию электросетевого комплекса нескольких сел Ингушетии. 

Информацию о происшествии передали в правоохранительные органы. Нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

В «Россетях» отметили, что это самый резонансный из всех случаев майнинг-хищений, которые специалисты выявили за последние полгода.

Хищение Энергетика

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

12 километров за миллиард. Строительство морской трассы Черниговское — Дагомыс хотят начать в 2019 году
Майнер в Ингушетии украл электроэнергию на 130 млн рублей
Россияне должны оплатить налоговые уведомления за 2018 год до 2 декабря
Власти Сочи снова дали временное жилье онкобольному, которого выселили на улицу по их же требованию
В Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял машину съемочной группы фильма о проститутках «Чики»
Кувшин с серебряными монетами с головой льва нашли при раскопках на Тамани. Это первые монеты, отчеканенные на территории России

Лента новостей

В Сочи онкобольного мужчину выселили на улицу

В мэрии считают, что он виноват в этом сам

На Кубани ухудшится погода

Синоптики прогнозируют грозовые дожди

Статьи Партнерский

Большой теннис на Гидрострое

Кто строит теннисные корты в Краснодаре

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале