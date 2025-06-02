На ремонт кондиционеров в троллейбусах и автобусах Краснодара потратят 9 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

КТТУ потратит 9 млн рублей на техобслуживание и ремонт кондиционеров в городских автобусах и троллейбусах

30 мая на сайте госзакупок открыли аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров на подвижном составе. Заказчиком выступает МУП «Краснодарское трамвайно — троллейбусное управление». Начальная и максимальная цена контракта — 9 млн рублей.

В аукционе могут поучаствовать только субъекты малого и среднего предпринимательства.

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Средства планируют потратить на диагностику неисправных кондиционеров, заправку хладагентом, ремонт или замену деталей электрооборудования, антибактериальную обработку испарителя, профилактические работы.

Кондиционеры планируют отремонтировать в 200 городских троллейбусах и автобусах.

Работы необходимо выполнить до 31 августа 2026 года с момента заключения договора.

Напомним, что в Краснодаре только половина автобусов, трамваев и троллейбусов оснащены кондиционерами. Сплит-ситемы есть в 331 единице подвижного состава из 661.

Ранее Юга.ру писали, кому жаловаться на неработающие кондиционеры в транспорте Краснодара.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Транспорт Троллейбус

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