На ремонт кондиционеров в троллейбусах и автобусах Краснодара потратят 9 млн рублей

КТТУ потратит 9 млн рублей на техобслуживание и ремонт кондиционеров в городских автобусах и троллейбусах

30 мая на сайте госзакупок открыли аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров на подвижном составе. Заказчиком выступает МУП «Краснодарское трамвайно — троллейбусное управление». Начальная и максимальная цена контракта — 9 млн рублей.

В аукционе могут поучаствовать только субъекты малого и среднего предпринимательства.