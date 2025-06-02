На ремонт кондиционеров в троллейбусах и автобусах Краснодара потратят 9 млн рублей
КТТУ потратит 9 млн рублей на техобслуживание и ремонт кондиционеров в городских автобусах и троллейбусах
30 мая на сайте госзакупок открыли аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров на подвижном составе. Заказчиком выступает МУП «Краснодарское трамвайно — троллейбусное управление». Начальная и максимальная цена контракта — 9 млн рублей.
В аукционе могут поучаствовать только субъекты малого и среднего предпринимательства.
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Средства планируют потратить на диагностику неисправных кондиционеров, заправку хладагентом, ремонт или замену деталей электрооборудования, антибактериальную обработку испарителя, профилактические работы.
Кондиционеры планируют отремонтировать в 200 городских троллейбусах и автобусах.
Работы необходимо выполнить до 31 августа 2026 года с момента заключения договора.
Напомним, что в Краснодаре только половина автобусов, трамваев и троллейбусов оснащены кондиционерами. Сплит-ситемы есть в 331 единице подвижного состава из 661.
Ранее Юга.ру писали, кому жаловаться на неработающие кондиционеры в транспорте Краснодара.